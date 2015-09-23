نگار فروزنده که برای مدتی طولانی در تلویزیون حضور نداشت درباره غیبت خود به خبرنگار مهر گفت: برای مدتی طولانی سفر بودم و بعد از بازگشتم در دو فیلم تلویزیونی به کارگردانی اصغر نعیمی و آرش معیریان بازی کردم.

وی افزود: در فیلم «آشیانه در باد» به کارگردانی اصغر نعیمی با دانیال حکیمی و جلیل فرجاد همبازی بودم. در تله فیلم «هستی» آرش معیریان هم که احتمال دارد نامش تغییر کند در کنار آزاده زارعی و کیکاووس یاکیده بازی کردم.

بازیگر مجموعه های «پاورچین» و «من یک مستاجرم» درباره حضورش در تلویزیون گفت: تلویزیون همیشه خانه من بوده و هست و همیشه از اینکه در کارهای تلویزیونی بازی داشته باشم لذت می برم.