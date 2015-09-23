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۱ مهر ۱۳۹۴، ۸:۲۵

نگار فروزنده به مهر گفت:

تلویزیون همیشه خانه من بوده و هست/ بازی در دو تله‌فیلم

تلویزیون همیشه خانه من بوده و هست/ بازی در دو تله‌فیلم

نگار فروزنده که به گفته خودش تلویزیون را خانه خود می‌داند به تازگی در دو تله فیلم «آشیانه در باد» و «هستی» بازی کرده است.

نگار فروزنده که برای مدتی طولانی در تلویزیون حضور نداشت درباره غیبت خود به خبرنگار مهر گفت: برای مدتی طولانی سفر بودم و بعد از بازگشتم در دو فیلم تلویزیونی به کارگردانی اصغر نعیمی و آرش معیریان بازی کردم.

وی افزود: در فیلم «آشیانه در باد» به کارگردانی اصغر نعیمی با دانیال حکیمی و جلیل فرجاد همبازی بودم. در تله فیلم «هستی» آرش معیریان هم که احتمال دارد نامش تغییر کند در کنار آزاده زارعی و کیکاووس یاکیده بازی کردم.

بازیگر مجموعه های «پاورچین» و «من یک مستاجرم» درباره حضورش در تلویزیون گفت: تلویزیون همیشه خانه من بوده و هست و همیشه از اینکه در کارهای تلویزیونی بازی داشته باشم لذت می برم.

کد مطلب 2922193
محیا رضایی کلانتری

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