بازنگری فهرست ممنوعیت خرید کالاهای خارجی توسط دستگاههای دولتی

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، مصوبه هیأت وزیران درباره فهرست تکمیلی ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی را برای اجرا ابلاغ کرد.

پیش از این، براساس تصمیم هیأت وزیران در جلسه ۳ /۲ /۱۳۹۳ خرید کالاهای خارجی (اعم از کالاهای ساخته شده، قطعات، ملزومات، تجهیزات و غیره تحت هر عنوان) دارای تولید مشابه داخلی توسط دستگاه های دولتی ممنوع شده بود. در همین راستا هیأت وزیران در جلسه ۱۱ مرداد ۱۳۹۴ مواردی را به فهرست ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی اضافه کرد.

متن مصوبه هیأت وزیران بدین شرح است:

در اجرای بند (۵) تصویب نامه شماره ۲۶۷۲۵/ت۴۸۴۶۲هـ مورخ ۱۱/۳/۱۳۹۳، فهرست تکمیلی ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی به شرح پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می‌شود.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، این مصوبه را در تاریخ ۱۹/۵/۱۳۹۴ برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت،‌ وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت جهادکشاورزی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.

برای مشاهده فهرست تکمیلی کالاهای مشمول ممنوعیت خرید خارجی دارای مشابه تولید داخل توسط دستگاه های دولتی، اینجا را کلیک کنید.