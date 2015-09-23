دادگاه شکایت از آمریکا تمدید شد/ قربانیان سوانح هوایی شکایت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، ۲۲ آذر ۱۳۹۳ بود که کاپیتان هوشنگ شهبازی با حضور در شعبه ۵۵ مجتمع قضائی شهید بهشتی تهران رسما از دولت آمریکا شکایت کرد. علت این شکایت تحریم های آمریکا بر صنعت هواپیمایی ایران بود که حقوق شهروندی ایرانیان را نقض می کرد. همچنین قربانیانی که به دلیل همین تحریم ها در سوانح هوایی بر جای مانده بود.

اعظم مومنی شیویاری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد پرونده شکایت کاپیتان شهبازی از دولت آمریکا، گفت: این شکایت در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۳ در شعبه ۵۵ حقوق بین الملل دادگستری تهران اعلام وصول شد که حدود ۳ ماه روی دادخواست آن کار شده است.

وی افزود: این دادخواست ۴۰ صفحه ای به موضوع ضرر و زیان نسبت به تحریم های هواپیمایی از سوی آمریکا، سایر تحریم ها و تعارض تحریم ها با قوانین بین المللی تاکید دارد. مراحل این شکایت اینگونه بود که ابتدا دادخواست را تنظیم کرده و بعد از ثبت به شعبه ارجاع دادیم. بعد شعبه آن را ابلاغ کرد تا ترجمه شود و پس از ۴ ماه این دادخواست به آدرس وزارت امورخارجه آمریکا ارسال شد.

مومنی شیویاری در پاسخ به اینکه آیا همین یک بار ابلاغ کافی است، گفت: همین یک بار ابلاغ کافی است و دولت آمریکا باید نماینده خود را برای پاسخگویی معرفی کند.

وکیل کاپیتان شهبازی در مورد آخرین وضعیت این پرونده گفت: بر اساس تاریخ برگزاری دادگاه که نیمه نخست شهریور بود به دادگاه مراجعه کردیم اما چون هنوز پاسخ ابلاغ احضاریه به آمریکا باز نگشته بود قاضی پرونده رسیدگی را دوباره تجدید کرد. (وزارت امور خارجه باید نتیجه ارسال نامه دادگاه را اعلام کند). همچنین به پیشنهاد شاکی و تایید قاضی دادگاه قرار شد در این مدت تمام شهروندان ایرانی که بر اثر سوانح هوایی در سال های تحریم قربانی یا متضرر شده اند از دولت آمریکا شکایت کرده و تمامی پرونده ها در یک شعبه مورد رسیدگی قرار گیرد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه از سال ۲۰۰۵ تاکنون در ایران ۷۰۰ مسافر در سوانح هوایی جان خود را از دست داده و در ۲۵ سال گذشته تاکنون هم ۱۷ هواپیما سقوط کرده و ۱۸۰۰ کشته داشته ایم، گفت: این آمارها برگرفته از منابع خارجی و داخلی است اما موضوع جنبه عمومی این درخواست است.

به گزارش خبرنگار مهر، کاپیتان هوشنگ شهبازی روز سه شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۰، هواپیمای بوئینگ ۷۲۷ در پرواز شماره ۷۴۳ مسکو - تهران در خط هواپیمایی ایران ایر را در فاصله ۱۵ مایلی فرودگاه بین المللی امام خمینی که دچار نقص در باز شدن چرخ دماغه هواپیما شده بود با ۹۷ مسافر و ۱۹ خدمه به سلامت به زمین نشاند.