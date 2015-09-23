خبرگزاری مهر- امور استان‌ها: امروزه نیاز به دانستن زبان انگلیسی برای داشتن زبان مشترک برای ارتباط با ملل مختلف بیش‌ از پیش احساس می‌شود و این نیاز ممکن است از گسترش مراودات بین‌المللی از سطح کلان بین مسئولان کشورها گرفته تا مسافرت‌های خارجی تفریحی، نشر کتب به زبان انگلیسی، استفاده از منابع بین المللی و گسترش ارتباطات نشأت بگیرد.

برای رفع این نیاز و آموختن یک‌زبان خارجی در عصر ارتباطات راه‌های گوناگونی وجود دارد که استفاده از رسانه‌ها و سایت‌ها، استفاده از خودآموزهای شخصی، کتاب‌های هوشمند، گرفتن معلم خصوصی و حضور در آموزشگاه‌های زبان از آن جمله است.

اما در انتخاب آموزشگاه‌های خصوصی برای ثبت‌نام خود یا فرزندانمان شاید ملاک معینی نداشته باشیم و ندانیم استاندارد لازم برای کیفی بودن این مؤسسات و آموزشگاه‌ها چیست و چه نهادی بر آن‌ها نظارت می‌کند.

آموزشگاه‌های زبان انگلیسی غیراستاندارد؛ کیفیت نازل در کنار سودجویی و تبلیغات اغراق‌شده در برخی آموزشگاه ها از مشکلات این بخش برای کسانی است که تصمیم دارند زبان انگلیسی را فرابگیرند که دراین‌بین باید دقت شود آموزشگاه‌های موردنظر دارای استانداردهای لازم برای گذراندن دوره آموزشی باشد زیرا آموزشگاه‌های زبانی که صرفاً به‌قصد سودجویی تأسیس می‌شوند خروجی مناسبی ندارند و تنها دستاورد آن‌ها هزینه کردن و موفق نشدن در فراگیری زبان است که درنهایت خستگی ناشی از طولانی شدن دوره‌ها و هزینه‌های زیاد شاید خانواده ها را پیشمان کند.

سعید فرازمند از مدرسین باسابقه زبان انگلیسی در شهر قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تأکید بر اینکه یک‌زبان آموز باید قبل ازهر کاری به شناخت و درک لازم از فراگیری زبان برسد، گفت: متأسفانه نبود درک از دنیای زبان انگلیسی باعث می‌شود تا ویژگی‌های یک آموزشگاه زبان انگلیسی استاندارد را نشناسیم و در دام برخی سودجویان بیفتیم.

وی افزود: البته کسی که نیازش به زبان انگلیسی واقعی است به‌تنهایی می‌تواند با توجه به امکانات موجود زبان انگلیسی را فرابگیرد اما اگر بخواهد برای فراگیری مقدمات یادگیری به آموزشگاه مراجعه کند باید به زرق‌وبرق و تبلیغات کمترین بها را دهد زیرا آموزشگاهی که نتواند به‌طور صحیح به امر آموزش بپردازد و از متدهای آموزشی روز تبعیت کند به تبلیغات اغراق‌شده روی می‌آورد.

سعید فرازمند که در این امر تجربه موفقی داشته است گفت: ما سعی کردیم در کنار استفاده از کتب هوشمند و فایل‌های صوتی به آموزش تصویری از طریق فیلم اهمیت دهیم تا یادگیری تقویت شود.

وی گفت: یادگیری زبان انگلیسی بازه زمانی مخصوص به خود را دارد و اگر این پروسه زمانی افزایش یا کاهش یابد آموزش کامل نخواهد شد و برخلاف ادعای بعضی از آموزشگاه‌ها یادگیری زبان انگلیسی در یک ماه، دو ماه، سه ماه و حتی شش ماه از محالات است؛ در این زمان شاید بتوان تا حدودی زبان‌آموز را با زبان انگلیسی و مکالمه آشنا کرد اما آموزش کامل نخواهد شد.

فرازمند تصریح کرد: متأسفانه شتاب برای یادگیری زبان انگلیسی در بین مردم زیاد است و برخی ممکن است این ادعاها را باور کنند بنابراین باید نظارت جداگانه‌ای هم بر تبلیغات آموزشگاه‌های زبان صورت گیرد تا از تبلیغات اغراق‌شده که گاهی نادیده گرفتن شعور مردم است خودداری شود.

شیرین اکبری که مسئول یکی دیگر از آموزشگاه‌های زبان است بابیان اینکه نباید در انتخاب آموزشگاه‌های زبان به تبلیغات اکتفا کرد، اظهار داشت: تبلیغات می‌تواند تأثیر بسیار زیادی بر انتخاب افراد بگذارد اما انتخابی درست است که با آگاهی و تحقیق صورت گیرد.

وی افزود: تبلیغات تنها بیلبورد و بنر نیست و می‌تواند از گفتگوهای روزمره مردم هم نشات بگیرد مانند اینکه کسی به دیگری بگوید فلان آموزشگاه آسان می‌گیرد و به‌راحتی زبان‌آموز را به پایه بعد می‌فرستد درحالی‌که این‌ها ملاک‌های بسیار غلطی است و نتیجه مسامحه از سوی آموزشگاه به یادگیری منجر نمی‌شود.

نقش آموزش‌وپرورش به‌عنوان متولی آموزشگاه‌های زبان انگلیسی

در استان قزوین درمجموع ۲۲۰ آموزشگاه علمی آزاد و آموزشگاه زبان در رده ۶ تا۲۰ سال وجود دارد که با مجوز آموزش‌وپرورش در حال فعالیت هستند ازاین‌رو باید سازوکاری را انتخاب کرد تا بر این مراکز نظارتی شایسته صورت گیرد.

قاسم ابراهیم‌زاده رئیس اداره مشارکت‌های مردمی اداره کل آموزش‌وپرورش با تأکید بر نظارت کافی بر آموزشگاه‌های زبان گفت: برخلاف مدارس دولتی و غیردولتی که هرکدام در طول یک سال تحصیلی، فرایندی رسمی را اعم از پایه تحصیلی، کتب و امتحانات مشخص طی می‌کنند، آموزشگاه‌های زبان از این فرایند رسمی بهره‌مند نیستند.

وی افزود: به‌عبارت‌دیگر فرآیند آموزش در این آموزشگاه‌ها مشخص نیست و این امر ممکن است به آزادی عمل بیش‌ازحد آن‌ها منجر شود و درنتیجه باب سودجویی بیشتری را باز کند اینجاست که باید نظارت ویژه‌ای را بر این مراکز داشته باشیم.

ابراهیم‌زاده یادآور شد: برای مجموعه آموزشگاه‌های علمی آزاد و آموزشگاه‌های زبان شورای نظارتی متشکل از نمایندگان شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ازجمله نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت آموزش‌وپرورش است.

ابراهیم‌زاده یادآور شد: علاوه به این نظارت، محدودیت دیگری که بر این مراکز اعمال می‌شود مجوز فعالیت یک‌ساله آن‌هاست و در صورت احراز نشدن شرایط لازم برای فعالیت، مجوز تمدید نخواهد شد.

رئیس اداره مشارکت‌های مردمی آموزش‌وپرورش ضمن تأکید بر اینکه هیچ آموزشگاهی بدون مجوز این اداره نمی‌تواند فعالیت کند تصریح کرد: اگر آموزشگاهی بدون مجوز فعالیت کند پلمپ خواهد شد و پیگیرد قانونی خواهد داشت.

وی افزود: در این واحد به همه شکایات مردمی رسیدگی می‌شود و در حال حاضر هم چند پرونده در خصوص آموزشگاه‌های سودجو در دست بررسی است.

ابراهیم‌زاده تصریح کرد: سایر نهادها وادارات و برخی دستگاه‌های دیگر هم مجوز آموزشگاه‌ها را صادر می‌کنند که خود باید پاسخگو کیفیت آموزشی آن‌ها باشند زیرا برخی شکایات مربوط به حوزه دیگر ادارات است که اجازه فعالیت به این آموزشگاه‌ها داده‌اند.

سخن آخر

در کنار آموزشگاه‌های غیراستاندارد که کیفیت را رعایت نمی‌کنند آموزشگاه‌هایی وجود دارد که هم در امر آموزش و هم در ارائه متدهای جدید برای زبان‌آموزها موفق بوده‌اند که در این میان باید ضمن معرفی آن‌ها به مردم شاخص‌های استاندارد آموزش زبان هم از سوی مسئولان ذی‌ربط در اختیار مردم و زبان آموزان قرار گیرد.



نظارت جدی از سوی نهادهای متولی، بازرسی‌های مستمر از آموزشگاه‌ها، رتبه‌بندی و نظرسنجی از خانواده‌ها و شرکت‌کنندگان در دوره‌های زبان‌آموزی می‌تواند در دسته‌بندی آموزشگاه‌های مطلوب مؤثر باشد و در این میان جلوگیری از فعالیت آموزشگاه‌های غیرمجاز نیز نقش مهمی در کیفی سازی فعالیت‌های این مراکز دارد.

از خانواده‌ها و علاقه‌مندان به فراگیری زبان‌های خارجی هم انتظار می‌رود با تحقیق و بررسی پیش از انتخاب هر آموزشگاهی بدون توجه به تبلیغات رنگارنگ برخی مراکز که فارغ از واقعیت‌ها نسبت به جلب مشتری اقدام کرده‌اند برای علم‌آموزی و دانستن زبان برای تعامل در جهان امروز به‌درستی در این زمینه هزینه کنند.