نادر پرور در گفتگو با خبرنگار مهر، از نظارت دامپزشکی استان بر عرضه و ذبح دام در عید قربان خبر داد.

وی با تاکید بر رعایت موارد بهداشتی در خرید و ذبح دام‌های قربانی گفت: ۵۳ اکیپ دامپزشکی از سراسر استان بر عرضه و ذبح شرعی و بهداشتی دام‌ها در استان نظارت می‌کنند.

مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه از حضور اکیپ‌های نظارتی در ۱۱ نقطه شهر کرمانشاه که برای عرضه دام مشخص شده است خبرداد و افزود: علاوه بر این این اکیپ‌ها در کشتارگاه‌ها، اماکن فروش دام و شبکه‌های دامپزشکی در سراسر استان استقرار داشته و بر موارد ذکر شده نظارت می‌کنند.

ذبح رایگان دام در ۱۳ کشتارگاه سطح استان

وی از فعالیت رایگان ۱۳ کشتارگاه در سطح استان طی روز عید قربان خبرداد و تصریح کرد: کشتارگاه‌های مذکور از ساعت ۷ صبح الی ۱۳ بعد از ظهر روز عید قربان آماده ذبح دام‌های قربانی هستند.

پرور شماره تلفن ۱۵۱۲ را برای در اختیار قرار دادن اکیپ بهداشتی و شرعی دامپزشکی برای کسانی که به کشتارگاه‌های تعیین شده دسترسی ندارند اعلام کرد و گفت: با تماس با شماره مذکور اکیپ‌های دامپزشکی در اختیار شهروندان و کسانی که قصد قربانی کردن دامی را دارند و به کشتارگاه‌های تعیین شده دسترسی ندارند قرار خواهد گرفت.

وی، باردیگر بر رعایت موازین بهداشتی در خرید و ذبح دام تاکید کرد و یادآور شد: مردم حتما از نقاط مطمئن تعیین شده توسط شهرداری و یا میادین دام، خرید خود را انجام داده و از خرید از عرضه کنندگان غیربهداشتی پرهیز کنند.

ذبح غیربهداشتی می تواند عامل ایجاد بیماری‌های مشترک بین انسان و دام باشد

مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه تاکید و خاطرنشان کرد: ذبح غیراصولی و غیربهداشتی دام می‌تواند عاملی برای به وجود آمدن بیماری های مشترک بین انسان و دام باشد، بنابراین مردم سعی کنند ذبح دام را در مراکز تعیین شده که از ضوابط بهداشتی بیشتری برخوردارند انجام دهند.

وی بر پرهیز از ذبح دام در منزل و هم‌چنین در مقابل چشم کودکان تاکید کرد و گفت: متاسفانه علی رغم اینکه سنت قربانی یک سنت حسنه است، برخی باورهای غلط را با آن درآمیخته اند و بعضی از افراد به خون قربانی دست زده و آن را بر صورت خود می کشند که کاری بسیار غلط و غیربهداشتی است و باید به شدت از آن پرهیز کرد.

پرور از نظارت ۱۴ ناظر شرعی نیز بر ذبح شرعی دام‌ها در اماکن تعیین شده برای قربانی کردن دام در سطح استان خبرداد.

ذبح دو لاشه دام غیربهداشتی در عید قربان سال گذشته

وی هم‌چنین اشاره ای نیز به آمار نظارت‌های صورت گرفته بر عرضه و ذبح بهداشتی و شرعی دام طی سال گذشته داشت و تصریح کرد: در ایام عید قربان سال گذشته بیش از هشت هزار و ۴۰۰ مورد بازرسی توسط اکیپ‌های دامپزشکی در سطح استان صورت گرفت.

مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه، هم‌چنین از انجام بیش از ۷۹۰ مورد بازرسی از لاشه های دام‌های ذبح شده در سطح استان خبرداد و گفت: طی نظارت‌های انجام شده دو مورد از لاشه‌های ذبح شده توسط اکیپ‌های بازرسی ضبط شد.