۳۰ بهمن ۱۳۸۴، ۱۲:۰۷

بر اساس تاكيد دولت ؛

شركتهاي دولتي بايد پاداش پايان خدمت كارگران بازنشسته را پرداخت كنند

مديركل امور اجتماعي سازمان مديريت و برنامه ريزي با اشاره به تاكيد دولت مبني بر پرداخت پاداش پايان خدمت كارگران بازنشسته ، گفت: شركتهاي دولتي بايد نسبت به پرداخت پاداش پايان خدمت كارگران بازنشسته سازمان تامين اجتماعي اقدام كنند.

مجيد يارمند در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: پيش از اين شركتهاي دولتي به صورت قانوني اجازه چنين امري را نداشتند اما با تاكيد دولت مي توانند از زمان حاضر نسبت به پرداخت پاداش پايان خدمت كارگران اقدام نمايند.

وي تصريح كرد: در بودجه سال 85 ، اعتباري جهت پرداخت پاداش پايان خدمت كارگران بازنشسته سازمان تامين اجتماعي پيش بيني نشده است. بنابراين شركتهاي دولتي بايد نسبت به پرداخت پاداش پايان خدمت كارگران بازنشسته سازمان تامين اجتماعي اقدام كنند.

مديركل امور اجتماعي سازمان مديريت و برنامه ريزي خاطر نشان كرد: پرداخت پاداش پايان خدمت كارگران بازنشسته بارمالي چنداني ندارد و شركتهاي دولتي به طور حتم توان پرداخت آن را خواهند داشت. 

