خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: عبادات و دعا رشته اتصال انسان با مبدأ هستی و قدرت لایزال الهی هستند؛ از این رو نمی‌توان گفت که دعا و عبادات، مخصوص ایّام خاص است.

زمان‌هایی وجود دارد که فرصت ویژه‌ای برای ارتباط با خداوند از طریق دعا و راز و نیاز است؛ چرا که رحمت خاص خداوند در آنها از مبدأ اعلی به سوی بندگان سرازیر می‌گردد و بنده باید تلاش کند خود را در معرض دریافت آن عنایات و رحمت‌های ویژه الهی قرار دهد.

یکی از این روزها، نهم ذی‌الحجه یعنی روز عرفه است که می‌توان آن را روز دعا و نیایش نام نهاد. مخصوصاً برای کسانی که توفیق تشرف به حج و حضور در صحرای عرفات را پیدا کرده‌اند.

وقوف در عرفات برای آن است که انسان از آموزه‌ها و علوم دینی و اسرار الهی نظام آفرینش باخبر شود و بداند که خداوند به تمام نیازهای او واقف بوده و بر رفع آنها توانا است.

انسانها در روز عرفه از الطاف الهی، عفو و بخشش او بهره‌مند شده و بار دیگر در مسیر معرفت و خداشناسی گام برمی‌دارند تا با شناخت و درک آنچه که کسب کردند، مسیر را به سمت مقصد طی کنند.

دعای عرفه درس کاملی برای انسان است

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: یکی از روزهایی که در اسلام مورد توجه زیادی است روز نهم ذی‌الحجه است.

آیت الله علی اکبر مسعودی خمینی ادامه داد: حج از اعمالی است که در دیگر ادیان نیست و مخصوص اسلام است. در حج معارفی هست که اگر به آن پی ببریم از ورطه هلاکت مادی‌گری بیرون می‌آییم.

روز عرفه را باید غنیمت شمرد و همه مردم باید در این روز از خواب غفلت بیدار شوند و برای آخرت خود را آماده کنیم

وی با بیان اینکه روز عرفه به معنای روز شناخت است، افزود: دعایی که امام حسین(ع) در روز عرفه خواندند درس کاملی برای انسان است.

وی با اشاره به اینکه انسان سرکش که هر گناهی را انجام می‌دهد باید در این روز بداند که در برابر تمام مشکلات جهان عاجز است، گفت: انسان باید بداند همیشه به رب الارباب یعنی خداوند که دارای حیات دائمی است، محتاج است.

آیت الله مسعودی خمینی عنوان کرد: عرفه، روز توبه انسان از گناهان است و اگر توبه نکند آینده و ابدیتش در خطر است.

عرفه، روز اظهار محبت به پاکان است

وی تصریح کرد: عرفه، روز اظهار محبت به پاکان است یعنی در این روز مرتب به معصومین(ع) اظهار عشق کنیم و باید دقت داشته باشیم که عشق، هوس بازی و مادی‌گری نیست بلکه محبت ذاتی است که هیچ‌گونه شائبه‌ای در آن نیست.

وی یادآور شد: در روز عرفه باید با صفات باری تعالی آشنایی پیدا کنیم و نعمت‌های بیشتری از خدا بخواهیم و بیدار شویم .

آیت الله مسعودی خمینی افزود: این روز را باید غنیمت شمرد و همه مردم باید در این روز از خواب غفلت بیدار شوند و برای آخرت خود را آماده کنیم.