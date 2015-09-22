جت های روسیه برای حفاظت از پایگاه خود، در سوریه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در کنفرانسی مطبوعاتی گفت هواپیماهای جنگی روسیه تنها برای حفاظت از پایگاه های نظامی خودشان در سوریه مستقر هستند.

وزیر خارجه آمریکا در ادامه سخنانش به موضوع امنیت پایگاه های نظامی روسیه در خاک سوریه اشاره کرد و گفت روس ها برای حفظ امنیت نیروهای نظامی خود از پدافند هوایی استفاده می کنند. کری در سخنانش متذکر شد: کارشناسان نظامی این مسئله را قبول دارند که برای حفاظت نیروهای نظامی باید از نیروهای هوایی استفاده کرد و روس ها هم برای نیروهای خود از جنگنده های نظامی استفاده می کنند.

وی گفت اگر حضور جنگنده های نظامی روسیه در خاک سوریه طولانی شود، در این صورت نگران کننده خواهد بود. مقام های آمریکایی مدعی هستند که روسیه علاوه بر استقرار ۲۸ جنگنده در سوریه، حضور نظامی خود را در استان ساحلی لاذقیه افزایش داده و با هواپیماهای بدون سرنشین به عملیات شناسایی بر فراز خاک سوریه دست می زند.

این در حالی است که دولت اوباما در روزهای اخیر به شدت از سوی محافل سیاسی نظامی برای سیاست های ضعیف خود در قبال روسیه مورد انتقاد قرار گرفته است.

قرار است اوباما و ولادیمیر پوتین روسای جمهوری آمریکا و روسیه در حاشیه نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با یکدیگر ملاقات کنند ولی هنوز اطلاعاتی در مورد محورهای گفتگوهای آنان از سوی دو طرف منتشر نشده است.