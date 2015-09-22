تصویب بودجه منوط به تحویل اطلاعات هسته ای ایران شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «تد کروز» سناتور آمریکایی از کنگره آمریکا خواسته است دولت اوباما را برای تسلیم کردن اطلاعات بیشتری درباره توافق هسته ای با ایران تحت فشار گذارد.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ تاکید کرد هر گونه تصویب بودجه بعد از ۳۰ سپتامبر باید مشروط به تحویل اطلاعات و جزئیات بیشتر درباره پرونده هسته ای ایران باشد. وی گفت اوباما باید جوانب محرمانه توافق هسته ای با ایران و اطلاعات درباره بازرسی از تاسیسات هسته ای ایران را در اختیار کنگره قرار دهد.

این در حالی است که نمایندگان جمهوری خواه در مهلت مقرر برای بررسی پرونده هسته ای ایران نتوانستند مانع حمایت نماینده های دموکرات از تصمیم دولت اوباما برای توافق هسته ای با ایران شوند. به این ترتیب با حمایت دموکرات ها دیگر رای گیری در کنگره در مورد پرونده هسته ای ایران انجام نخواهد گرفت.

کروز پیش از این نیز بارها سعی کرده است نمایندگان کنگره را علیه برنامه های اوباما تحریک کند. وی در سخنرانی های خود برنامه های دولت اوباما در بهداشت و مهاجرت را نیز ضعیف خوانده است.

گفتنی است آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد تاسیسات هسته ای اعلام کرده است که این اطلاعات کاملا محرمانه است و در اختیار هیچ دولتی قرار نخواهد گرفت.