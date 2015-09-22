ابراز تاسف نماینده اروپایی از کندی مذاکرات صلح اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، نماینده ویژه سازمان امنیت و همکاری های اروپا در مذاکرات صلح اوکراین از سخت گیری جدایی طلبان شرق اوکراین خبر داده و از عدم پیشرفت این مذاکرات اظهار تاسف کرده است.

«مارتین ساجدیک» نماینده سازمان امنیت و همکاری های اتحادیه اروپا حاضر در مذاکرات دو طرف اوکراینی می گوید جلسات برگزار شده در مینیسک پایتخت بلاروس چندان پیشرفتی نداشته و باید به خاطر این مسئله اظهار تاسف کرد.

دولت اوکراین در مذاکرات برگزاری انتخابات محلی در اکتبر و نوامبر از سوی جدایی طلبان را محکوم کرده است و این اقدام را مشروط به نظارت مقامات رسمی اوکراین اعلام کرده است. با این حال جدایی طلبان می گویند به طور جداگانه در شرق اوکراین انتخابات محلی برگزار خواهند کرد.

هر چند توافق صلح موقت در ماه فوریه به کاهش درگیری ها در اوکراین کمک قابل توجهی کرده است ولی هنوز تنش میان نیروهای دولتی اوکراین با جدایی طلبان شرق این کشور به قوت خود باقی است.

دو طرف هنوز نتوانسته اند در مسائل سیاسی به توافق کامل برسند. جدایی طلبان شرق اوکراین که گفته می شود از سوی روسیه حمایت می شوند خواستار استقلال و اجرای قوانین خاص خود هستند.