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۲۹ بهمن ۱۳۸۴، ۱۸:۰۴

در گفتگو با "مهر" عنوان شد :

مسافران مترو از لحظه ورود به ايستگاه بيمه هستند

مسافران مترو از لحظه ورود به ايستگاه بيمه هستند

مدير بازرگاني داخلي شركت راه آهن شهري تهران و حومه اعلام كرد: تمامي مسافران و كاركنان مترو به محض ورود به سيستم قطار شهري تهران تحت پوشش بيمه قرار داشته و پرداخت غرامت ، خسارات مالي ، جاني و تصادفات مسافران بر عهده بيمه است .

مهندس عبدالله سنگ تراش در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: در حوادث منجر به فوت مسافر در مترو ، غرامت فوت در هر حادثه در ماههاي عادي تا سقف 25 ميليون تومان و در ماههاي حرام تا 34 ميليون تومان است.

وي با تاكيد بر اينكه در صورت بروز حادثه براي مسافران در مترو بيمه تا سقف 20 ميليون ريال هزينه پزشكي براي هر نفر را تقبل كرده ، تصريح كرد: مسافران مترو تا سقف يك ميليارد ريال در برابر خسارت هاي مالي بيمه هستند كه در هر حادثه حداكثر تعهد بيمه گر در طول مدت بيمه نامه 50 ميليارد ريال است.

سنگ تراش از پرداخت بيمه از كارافتادگي به فرد آسيب ديده در مترو خبرداد و اظهار داشت: پس از بروز حادثه در صورتي كه فرد آسيب ديده مستندات پزشكي خودرا به بيمه گر ارائه كند ، براي هر روز 10 هزار تومان و حداكثر تا مدت  90 روز مستمري از كارافتادگي پرداخت خواهد شد.

بنا به گفته مدير بازرگاني داخلي مترو ، از آبان سال 83 تا مهر 84 كه يك دوره بيمه اي يكساله طي شده ، 705 حادثه براي مسافران مترو اتفاق افتاده كه 100 مورد آن به بيمارستان منتقل شده است.

کد مطلب 292243

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