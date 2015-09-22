لحظه تیراندازی به دختر نوجوان فلسطینی/ دروغ صهیونیستها رو شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های عربی تصاویری از لحظه شهادت دختر ۱۸ ساله فلسطینی در الخلیل را منتشر کرده اند که نشان می دهد ادعای مطرح شده از سوی نظامیان اسرائیلی در مورد حمله وی به آنها دروغی بیش نیست.

بر این اساس الهشلمون در حالی نزدیک یک ایست بازرسی در محله «الرمیده» هدف گلوله یک نظامی اسرائیلی قرار می گیرد که هیچ اقدام تهدید آمیزی انجام نمی دهد و به حالتی بی دفاع در برابر لوله سلاح این نظامی ایستاده است. نطامیان صهیونیست در ادعای مضحک خود حتی گفته بودند این نوجوان با چاقو به سوی آنها حمله کرده است.

با این حال شاهدان عینی می گویند نظامی صهیونیست پس از آنکه با مقاومت این نوجوان فلسطینی در برداشتن حجابش مواجه شده در کمال خونسردی به سوی او آتش گشوده است. بر این اساس الهشلمون پس از اصابت گلوله به ناحیه شکم، به روی زمین افتاده و مدتی طولانی دچار خونریزی بوده و در تمام این مدت صهیونیستها هیچ عجله ای برای نجات وی نداشته اند.

پس از مدتی یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه می آید و با انتقال دیر هنگام این نوجوان به مرکز درمانی، وی در آنجا جان می سپارد. صهیونیست ها در توجیه جنایت خود مدعی شدند این دختر جوان به آنها حمله کرده است، با این حال تصاویر منتشر شده علاوه بر اثبات دروغ بودن این ادعا، شدت قساوت و بی رحمی صهیونیستها را به نمایش می گذارد.

این دومین جنایت صهیونیست ها در الخلیل طی تنها یک روز بود. پیشتر نیز یک جوان فلسطینی دیگر به ضرب گلوله نظامیان اسرائیلی به شهادت رسیده بود. جنایات روز گذشته صهیونیستها پس از چراغ سبز «بنیامین نتانیاهو» به نظامیان برای تیراندازی مستقیم به سوی فلسطینی ها رخ می دهد. وی طی سخنانی با ادعای کشنده بودن سنگ و اشیای پرتابی معترضان فلسطینی به سوی نظامیان، به آنها اجازه تیراندازی به سوی معترضان به بهانه دفاع از خودشان را صادر کرد.

گفتنی است اعتراضات اخیر فلسطینی ها در حمایت از مسجدالاقصی موجب نگرانی شدید رژیم صهیونیستی شده و مقامات این رژیم را در مورد احتمال آغاز انتفاضه ای دیگر در سرزمین های اشغالی به وحشت انداخته است.