به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم قرائت دعای روح نواز عرفه امسال نیز همچون سالهای گذشته، چهارشنبه اول مهر (۹ ذی الحجه) از ساعت ۱۴:۳۰ با حضور جمعی از عاشقان و دلسوختگان خاندان اهل بیت(ع) برگزار می شود.

روز عرفه، از روزهای مهم برای مسلمانان بویژه شیعیان می‌باشد و از آنجا که امام حسین(ع) حرکت خود را به سوی کربلا پس از مراسم حج آغاز کرد برای شیعیان از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد.

زیارت سید و سالار شهیدان اباعبدالله‌الحسین(ع) در این روز بسیار توصیه شده است.

دعای آسمانی عرفه امسال در جوار مشهد شهدای ۷ تیر و شهدای گمنام هشت سال دفاع مقدس این مجموعه با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین دکتر زائری و نوحه سرایی مادحین اهل بیت (ع) برگزار می‌شود.

لازم به ذکر است استفاده از مهد کودک وپارکینگ، همچنین رستوران بازی برای کودکان از جمله تمهیداتی است که در این مراسم برای عموم در نظر گرفته شده است.

شرکت در این مراسم برای کلیه علاقه‌مندان آزاد است.