هیئت اقتصادی فرانسه به مشهد مقدس سفر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت ۱۰۰ نفره اقتصادی متشکل از کارشناسان فرانسوی شامگاه سه شنبه با هدف بررسی زمینه های سرمایه گذاری به مشهد مقدس سفر کردند و مورد استقبال مقامات محلی خراسان رضوی قرار گرفتند.

مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استاندار خراسان رضوی در این رابطه گفت: این گروه فرانسویی در مدت حضور خود در استان جلساتی با مسئولان دستگاه های اجرایی استان خواهند داشت و طی بازدیدهایی با توانمندی های شهرداری مشهد و آستان قدس و سایر بخش های قابل سرمایه گذاری آشنا می شوند.

علی رسولیان افزود: در راستای معرفی ظرفیت های استان در حوزه های مختلف ساختمان، امور شهری، بانکی و انرژی از قبیل آب، برق و گاز و کشاورزی به این هیئت ۱۰۰ نفره فرانسوی تعداد شش کارگروه با مسئولیت دستگاه های اجرایی مرتبط تشکیل شده است.

وی با ابراز امیدواری ازموفقیت های به دست آمده در عرصه دیپلماسی برای کشور، و فراهم شدن بستر جذب سرمایه گذاری های خارجی بیان کرد: در این سفر در حوزه های مختلف از جمله ساختمان، امور شهری، بانکی و انرژی از قبیل آب، برق و گاز، کشاورزی، حمل و ریلی درون شهری، زیر ساخت ها، سازه های پیش ساخته و پل سازی، بافت فرسوده و خدمات شهری و گردشگری مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

