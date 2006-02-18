سود سهام شركت هاي دولتي 300 درصد افزايش يافت

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، درآمد دولت از محل سود سهام شركت هاي دولتي در ده ماهه اول امسال به 15 هزار و 845 ميليارد ريال رسيده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته كه سه هزار و 954 ميليارد ريال بوده، بيش از 300 درصد افزايش يافته است.

همچنين بر طبق رقم مصوب بودجه اي، دولت قرار بوده در ده ماهه اول امسال از محل سود سهام شركت هاي دولتي 8 هزار و322 ميليارد ريال بدست آورد كه در اين مدت 15 هزار و 845 ميليارد ريال درآمد داشته است.

از اين رو ، ميزان سود سهام شركت هاي دولتي در ده ماهه اول امسال نسبت به رقم مصوب بودجه اي 190 درصد تحقق نشان مي دهد.

اين گزارش مي افزايد: درآمدهاي حاصل شده دولت از اجاره نيز در ده ماهه اول امسال به 52 ميليارد ريال رسيده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 24 درصد افزايش يافته است.

براساس اين گزارش، دولت در ده ماهه اول امسال از شفاف سازي قيمت هاي انرژي نيز 127 هزار و 144 ميليارد ريال در آمد داشته است. اين نوع درآمد بودجه اي به صورت جمعي - خرجي است.

در همين حال، در ده ماهه اول امسال درآمد حاصل از بهره وام هاي دولت نيم ميليارد ريال بوده است.