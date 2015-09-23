نبی فتحی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: رقابتهای بینالمللی شین کاراته با شرکت بیش از ۳۵۰ ورزشکار پنجشنبه هفته جاری به میزبانی استان یزد برگزار و به مدت ۲ روز ادامه مییابد.
وی جمهوری آذربایجان، افغانستان، پاکستان، عراق، ترکیه و امارات را از جمله کشورهای شرکت کننده در این رقابتها نام برد و افزود: مسابقات آقایان در ردههای نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان و رقابت بانوان نیز در ردههای جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان انجام خواهد شد.
مسئول کیوکوشین کاراته ماتسوشیما استان کرمانشاه شهلا فتحی و احمدرضا ایمانی را ۲ نماینده اعزامی از استان به این رقابتها عنوان کرد و گفت: بیش از ۱۲ کشور برای حضور در پیکارهای بین الملی شین کاراته اعلام آمادگی نمودند.
وی با اشاره به حضور احمدعلی رضایی، رئیس سازمان جهانی سبک شین کاراته ایران در این مسابقات افزود: شین کاراته از سبکهای غیرکنترلی کاراته محسوب میشود.
فتحی در پایان افزود: تیم کیوکوشین کاراته ماتسوشیمای کرمانشاه در رقابتهای ملی و فراملی و استانی با نام تیم شهید سید حمید حسینی حضور خواهد یافت.
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