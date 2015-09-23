دو دانشجوی زاهدانی در فضای مجازی از استاد خود انتقام گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت اجتماعی استان، سرهنگ دوم کارآگاه سید محمد حسینی پور در این باره اظهار داشت: در پی وصول شکایت استاد دانشگاهی مبنی بر ایجاد پروفایلی توسط شخص و یا اشخاصی به نام وی در فضای مجازی، تحقیقات فنی و مهندسی در این زمینه آغاز شد.

وی گفت: پس از بررسی های به عمل آمده مشخص شد تعدادی دانشجو اقدام به ساخت این پروفیل کردند که این افراد با هماهنگی مقام قضایی به پلیس فتا احضار شدند.

رئیس پلیس فتای سیستان و بلوچستان بیان کرد: دربازجوئی های به عمل آمده از این تعداد دانشجو مشخص شد آنان به دلیل سخت گیری های درسی از سوی استاد خود اقدام به ساخت پروفایل ضد اخلاقی به نام وی در فضای مجازی کردند.

وی با اشاره به این موضوع که هر عمل غیر اخلاقی در فضای مجازی قابل پیگیری است، اظهار داشت: شهروندان در صورت مشاهده هر گونه تخلف اینترنتی مراتب را به پلیس فتا اطلاع دهند.