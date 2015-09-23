۴۷هزار دانش آموز در ساوه سال تحصیلی را آغاز کردند

عبدالله سالمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فرا رسیدن بهار علم و تربیت اظهار داشت: در سال تحصیلی جدید چهار هزار و ۷۳۵ نوآموز در پایه اول ابتدایی در شهرستان ساوه تحصیل خود را آغاز کرده اند.

وی افزود: در تعامل با سایر ادارات شهرستان به ویژه شورای شهر و شهرداری در حال آماده سازی هرچه بهتر شرایط آغاز سال تحصیلی هستیم و در طرح شورای پروژه مهر امسال محوطه ۱۵ مدرسه آسفالت شد و ۴۰ مدرسه نیز در طرح زیباسازی و شاداب سازی قرار گرفتند.

معاون مدیرکل و مدیر آموزش و پرورش ساوه با اشاره به توزیع قریب به ۳۳۰ هزار جلد کتاب درسی دوره ابتدایی، رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش و سال چهارم متوسطه در این شهرستان گفت: فروش و توزيع کتب درسی دوره اول و دوره متوسطه از طريق کتاب فروشی‌ها انجام می‌شود.

وی خاطرنشان ساخت: این تعداد کتب درسی شامل۲۶۴ هزار و ۶۰۰ جلد کتب دوره ابتدایی، حدود ۵۰ هزار جلد کتب فنی و حرفه ای و کاردانش و ۱۵ هزار و ۲۵۰ جلد کتب سال چهارم متوسطه است.

مدیر آموزش و پرورش ساوه گفت: باتوجه به افزایش جمعیت دانش آموزان و کمبود نیروی انسانی، ماهانه ۵۰ هزار ساعت حق التدریس به معلمان پرداخت می شود و تدابیر لازم برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز به کار گرفته شده است.

سالمی گفت: با توجه به کمبود نیروی انسانی معلم در منطقه، اولویت ساماندهی نیروها، تامین نیروی مورد نیاز کلاس های درس است که با توجه به اینکه در سال تحصیلی ۹۵-۹۴ هر سه پایه هفتم، هشتم و نهم در دوره ی اول متوسطه تکمیل می شود، شاهد کسری ساعات تدریس در این دوره خواهیم بود.

مدیر آموزش و پرورش ساوه ادامه داد: با توجه به عدم وجود پایه اول متوسطه دوره دوم، ساعات حق التدریس در این مقطع کاهش چشمگیری خواهد داشت و مازاد نیروی این دوره در برخی از دروس، در دوره اول متوسطه ساماندهی خواهند شد.

سالمی در ادامه از شرایط بازنشستگی نیروها خبر داد و گفت: رویکرد تصمیم گیری در ساماندهی نیروها، بهره وری کامل از منابع انسانی موجود است و تاخیر در بازنشستگی نیروها با رعایت قوانین و به کارگیری هشت ساعته بازنشستگان به صورت حق التدریس، از جمله اقدامات صورت گرفته در این زمینه است.

وی اظهار داشت: نیروهای واجد شرایط بازنشستگی دوره ابتدایی، با توجه به کمبود نیروی انسانی در این شهرستان می توانند در سمت خود با رعایت قوانین مربوطه باقی بمانند و عوامل آموزشی مدارس که پس از شروع سال تحصیلی بازنشسته می شوند نیز در صورت نیاز منطقه و با رضایت و درخواست کتبی خود می توانند به خدمت ادامه دهند و بازنشستگی آنان به پایان سال تحصیلی ۹۵-۹۴ موکول می شود.

سالمی یادآور شد: همه همکاران در دوره متوسطه اول و دوم می بایست در موعد مقرر بازنشسته شوند، مگر صرفا جهت تدریس به وجود آنان در رشته و جنس مرتبط نیاز باشد که بازنشستگی آنان در این صورت به خاتمه سال تحصیلی موکول می شود.

وی همچنین از افزایش ۵۰ درصدی مدارس بسته حمایتی در سال تحصیلی آتی خبر داد و گفت: طرح مدارس بسته حمایتی با هدف ساماندهی نیروی انسانی، ایجاد زمینه شغلی برای جوانان تحصیلکرده و صرفه جویی اقتصادی در هزینه های آموزش و پرورش از طریق فعال سازی بخش مشارکت خصوصی از ابتدای سال تحصیلی ۹۴-۹۳ به صورت آزمایشی در سراسر کشور اجرا شد.

سالمی افزود: شهرستان ساوه در اولین سال اجرای این طرح چهار دبستان را به بخش غیردولتی واگذار کرد که این تعداد در سال تحصیلی ۹۵-۹۴ به شش مدرسه افزیش خواهد یافت.

معاون مدیر کل و مدیر آموزش و پرورش ساوه، با اعلام کاهش ۵۵ درصدی مجتمع های آموزش روستایی در سال تحصیلی ۹۵-۹۴ گفت: استفاده بهینه از نیروی انسانی و کاهش تراکم دانش آموزی در سطح مدارس شهر و آمار بالای مدارس تابعه این مجتمع ها از جمله دلایل انحلال ۵۵ درصدی مجتمع های روستایی است.

وی بیان داشت: مدارس تحت پوشش این مجتمع ها در سال تحصیلی جدید به صورت مستقل اداره خواهند شد و مدارس تابعه مجتمع های باقیمانده نیز در برخی موارد دارای تغییراتی بوده است که با اجرای این مصوبه تعداد مجتمع های روستایی از ۱۱ مجتمع به پنج مجتمع کاهش می یابد.

مدیر آموزش و پرورش ساوه خاطر نشان کرد : معلمان منشا اثر در جامعه هستند و آنچه مدنظر است در آموزش و پرورش توسط معلمان در کشور نهادینه و زمینه سازی می شود و هدف اصلی برنامه درسی ملی دو اصل رساندن دانش آموزان به حیات طیبه و کیفیت بخشی نظام تعلیم و تربیت با کاهش هزینه ها است.