زباله محمودآباد مکانیزه جمع آوری می شود

محمدرضا شعبانی در گفتگو با خبرنگار مهر، از جمعآوری به روز زباله در سطح شهرستان محمودآباد خبر داد و گفت: پیشازاین زبالهها هر دو روز یکبار از سطح شهر جمعآوری میشد با جذب پیمانکار جدید بهصورت روزانه و مکانیزه جمع خواهد شد.
وی همچنین از ساخت و راهاندازی سه جایگاه تاکسی مدرن و زیبا در شهر محمودآباد خبر داد و گفت: این جایگاهها در ورودی سه محور خیابان آزادی و خیابان معلم و خیابان امام خمینی (ره) بااعتباری بالغبر ۶۰۰ میلیون ریال در حال ساخت است.
وی گفت: بهمنظور درج پیامهای فرهنگی و آموزشی و معرفی قابلیتهای تفریحی و توریستی و سایر کارکردهای اجتماعی و فرهنگی و مذهبی بزرگترین تلویزیون شهری در سهراهی شهر محمودآباد نصب میشود.
وی افزود: این تلویزیون از جدیدترین و مدرنترین تلویزیونهای شهری کشور محسوب میشود که به همت موسسه تبلیغاتی لطفی و در ابعاد ۵×۸ بااعتباری بالغبر چهار میلیارد ریال و باقابلیت فرستنده و گیرنده مانیتورینگ و فول اچدی و پخش آنلاین و کنترل از راه دور بهصورت شبانهروزی پخش برنامه خواهد کرد.
شهردار محمودآباد گفت: عملیات احداث فونداسیون این نمایشگر آغازشده و تا دوماِ آینده به بهرهبرداری خواهد رسید.
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