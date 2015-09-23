مصاف یاسین پیشرو و فردوسی مشهد/ پایان روزهای تلخ در قم

به گزارش خبرنگار مهر، فصل جدید لیگ بر‌تر فوتسال امروز چهارشنبه اول مهر هفته یازدهم خود را پشت سر می‌گذارد و تیم یاسین پیشروی قم در این هفته در قم و در دیداری نه چندان آسان میزبان تیم فردوسی مشهد است.

یاسین پیشرو که امسال در ابتدای کار خود در لیگ بر‌تر عملکرد قابل قبولی داشت و حتی به رده دوم جدول نیز رسید در ۴ بازی اخیر خود در لیگ نتایج خوبی به دست نیاورده است اما با این حال امیدوار است بتواند به مسیر پیروزی بازگردد و تیم فردوسی مشهد را در قم شکست دهد.

نماینده فوتسال قم پس از کسب ۳ پیروزی متوالی برابر تیم‌های فرش آرای مشهد، دبیری تبریز و حفاری اهواز و سپس ۲ باخت برابر مقاومت البرز و گیتی پسند، در قم برابر تیم آذرخش هرمزگان با تساوی متوقف شد و در ‌‌نهایت در ساری به شهروند این شهر باخت.

نماینده فوتسال قم در آغاز فصل جدید لیگ بر‌تر فوتسال در اصفهان کاشی نیلوی اصفهان را شکست داد و سپس در هفته دوم در تهران برابر میثاق تهران بازنده شد.

این تیم از هفته سوم از نام آتلیه طهران به یاسین پیشرو تغییر نام داد و در هفته سوم لیگ بر‌تر در قم برابر تیم تأسیسات دریایی تهران شکست خورد با این حال آن‌ها در هفته چهارم در مشهد برابر فرش آرا ۵ بر یک به برتری رسیدند.

پیروزی یاسین پیشرو در هفته پنجم لیگ بر‌تر فوتسال برابر دبیری تبریز با ارائه یک بازی خیره کننده و تماشایی سبب شد یاسین پیشرو بتواند به رده چهارم جدول برسد و به روزهای خوب خود ادامه دهد.

در ادامه، یاسین پیشرو در اهواز با برتری ۳ بر یک برابر حفاری این شهر در یک بازی تنگاتگ، ۳ امتیاز با ارزش دیگر به دست آورد اما شکست شوک آور در قم مقابل مقاومت کرج، ماموریت ناموفق در اصفهان برابر گیتی پسند و سپس تساوی خانگی برابر آذرخش و شکست خارج از خانه برابر شهروند ساری سبب شد این تیم نتواند به موفقیت‌های خود ادامه دهد.

در حال حاضر تأسیسات دریایی با ۲۳ امتیاز و صدرنشین جدول است و یاسین پیشروی قم با ۱۳ امتیاز در رده هشتم ایستاده است و در صورت پیروزی بر فردوسی مشهد می‌تواند حداقل یک یا ۲ پله در جدول رده بندی صعود کند.

تیم فردوسی مشهد نیز تیم ۱۶ امتیازی جدول است که در رده چهارم قرار گرفته است و اگر در قم به یاسین پیشرو ببازد با این تیم هم امتیاز می‌شود و با توجه به اختلاف کم امتیازات، در صورت شکست ممکن است چند پله در جدول سقوط کند.

پیروزی یاسین پیشرو بر فردوسی مشهد در بازی امروز سبب می‌شود یاسین پیشرو ناکامی‌های اخیر را به نوعی فراموش کند در شرایطی که یاسین پیشرو نشان داده است که در صورتی که روی خط موفقیت قرار بگیرد می‌تواند به تیمی مدعی نیز بدل شود.

شاگردان سید مهدی غیاثی در این بازی چشم به درخشش بازیکنانی چون علیرضا وفایی و مسلم اولاد قباد دارند و نفراتی چون سعید قاسمی، میثم ایلانلو، محمد کوهستانی و محمد کرمانی نقشی تعیین کننده در این بازی دارند.

محکوم به کسب ۳ امتیاز هستیم

مربی تیم فوتسال یاسین پیشرو در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در بازی با فردوسی مشهد محکوم به کسب ۳ امتیاز هستیم و با توجه به نتایج اخیرمان چاره‌ای جز کسب ۳ امتیاز نداریم.

حسین صبوری اظهار داشت: تیم فردوسی مشهد تیمی است که در مسابقات امسال نتایج خوبی گرفته است و تجربه بازی‌های گذشته نشان می‌دهد باید این تیم را تیمی سرسخت و قدرتمند بدانیم زیرا هر‌گاه حریفانمان را دست کم گرفته‌ایم با مشکل مواجه شده‌ایم.

وی افزود: فردوسی مشهد در رده چهارم جدول است و ما می‌خواهیم با پیروزی بر این تیم، فاصله ۳ امتیازی با این تیم در جدول را جبران کنیم و پس از ۴ مسابقه بدون برد، بار دیگر پیروز شویم و وضعیت تیم را در جدول سر و سامان دهیم.

مربی تیم فوتسال یاسین پیشرو گفت: در بازی با فردوسی مشهد محکوم به کسب ۳ امتیاز هستیم و باید هوادارانمان را راضی به خانه بفرستیم و تمام بازیکنان و کادر فنی برای پیروزی در این بازی و پایان دادن به مشکلات اخیر یکدل هستند.

صبوری بیان داشت: در بازی با شهروند ساری مستحق شکست نبودیم اما واقعیت این است که در ۴ بازی اخیر به هیچ وجه در حد و اندازه‌های خودمان ظاهر نشدیم و این ناکامی‌ها می‌تواند با یک پیروزی خوب، پایان یابد.

وی عنوان کرد: امیدوارم تماشاگران فوتسال دوست قم امروز از این بازی استقبال خوبی داشته باشند و مایه دلگرمی بازیکنان باشند تا با انرژی بیشتری بتوانیم یک بازی هجومی را انجام دهیم و با کسب ۳ امتیاز پاسخ حمایت هواداران را بدهیم.

دیدار تیم‌های فوتسال یاسین پیشروی قم و فردوسی مشهد در هفته یازدهم لیگ بر‌تر فوتسال از ساعت ۱۷ امروز چهارشنبه اول مهرماه در سالن شهید حیدریان قم برگزار می‌شود.