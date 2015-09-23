بام ایران در آستانه یخ زدگی/دما به منفی ۲ درجه سانتیگراد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمحال و بختیاری استانی کوهستانی با شرایط اقلیمی معتدل کوهستانی است که در نقاط مرتفع رشتهکوه زاگرس قرارگرفته است.
اگرچه هنوز در این استان به فصل سرما و یخزدگی نزدیک نشدهایم اما به نظر میرسد که سرما پیش از موعد وارد چهارمحال و بختیاری شده است و دمای هوا افت شدیدی داشته است.
از ابتدای هفته جاری دما در این استان کمکم کاهشیافته است و هماکنون به کمترین میزان خود در طی سه ماه گذشته رسیده است.
دما در بسیاری از نقاط چهارمحال و بختیاری به دو درجه سانتیگراد رسیده که دما در همین منطقه در سطح زمین منفی یک تا منفی دو درجه است.
هماکنون حداقل دمای شهرهای شهرکرد، بلداجی، گندمان دو درجه سانتیگراد توسط هواشناسی ثبتشده است و دمای شهرهای بروجن، سورشجان حدود سه درجه سانتیگراد ثبتشده است.
یکی از شهروندان شهرکرد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: چند روزی است که هوا بهشدت سرد شده است و به نظر میرسد که زمستان زودتر از موعد فرا رسیده است.
علی حسینی ادامه داد: شبها هوا بسیار سرد میشود و این سرد شدن هوا در این موقع سال بسیار عجیب به نظر میرسد.
دما در سطح زمین در بسیاری از مناطق استان به منفی ۲ درجه رسیده است
مدیرکل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دما در بسیاری به نقاط استان به دو درجه سانتیگراد رسیده است.
مهرداد قطره عنوان کرد: دمای اندازهگیری شده دو درجه سانتیگراد مربوط به ارتفاع یک تا یک و نیم متری از سطح زمین است.
وی عنوان کرد: دمای سطح کف زمین در حال حاضر در مناطقی که افت شدید دما داشتهاند حدود منفی یک تا منفی دو درجه است.
مدیرکل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به کاهش دما در برخی از نقاط استان مانند شهرکرد، بلداجی و... عنوان کرد: کشاورزان باید هر چه سریعتر نسبت به جمعآوری محصولات کشاورزی خود اقدام کنند.
خطر یخ زدگی محصولات کشاورزی
وی عنوان کرد: کشاورزان بهویژه ذرت کاران برای جلوگیری از خسارت یخزدگی به محصولات کشاورزی خود باید اقدام به برداشت محصولات خود بکنند.
قطره در ادامه عنوان کرد: یخزدگی محصولات کشاورزی میتواند خسارت قابلتوجهی را به کشاورزان و باغداران وارد کند که کشاورزان باید نسبت به هشدارهای هواشناسی توجه داشته باشند.
مدیرکل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری در ادامه با پیشبینی وضعیت هوا طی روزهای آینده، بیان کرد: هوا استان چهارمحال و بختیاری طی روزهای آینده صاف تاکمی ابری پیشبینی میشود که با توجه به وزش باد احتمال مشاهده پدیده گردوغبار دو از انتظار نیست.
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