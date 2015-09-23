به گزارش خبرگزاری مهر، احمدرضا معتمدی کارگردان و فیلمنامه نویس سینمای ایران به بهانه اکران فیلم «خاکستر و برف» به کارگردانی روح الله سهرابی یادداشتی درباره این فیلم سینمایی نوشت.

در متن این یادداشت آمده است: «بدون مقدمه باید بگویم در وانفسای سینمای امروز، گاه دیدن یک فیلم شریف با روایتی اثرگذار و ساختاری محکم، بسی مایه خوشحالی و امیدواری است. اما فارغ از وجوه اثربخشی، همین که یک فیلم به گونه ای ساخته شود که قادر باشد نفسی تازه به جریان بی رمق سینما بدمد، بسیار ارزشمند و ستودنی است بویژه اینکه صاحب آن اثر یک فیلمساز جوان تازه نفس باشد.

در فیلم «خاکستر و برف» با کارگردانی روبرو هستیم که خوشبختانه زبان سینما را به خوبی می شناسد و عنصر مهم سینما را به عنوان فضاسازی توانسته است به خوبی رعایت کند. از انتخاب فضا گرفته تا نحوه روایت ماجرا. چنان که برای طرح قصه، فضایی متفاوت در شهر ساحلی را انتخاب کرده و اتفاقات اصلی را در همین فضا روایت می کند. به عنوان نمونه اشاره به یکی از سکانس های فیلم که دو تن از شخصیت های اصلی فیلم که پس از سال ها دوباره به هم رسیده اند در اولین روز دیدار خود روی قایقی در حال غذا خوردن هستند که عمد موجود در این سکانس یعنی تعلیق درون سکانسی و معلق بودن شخصیت ها کاملا مشهود و تأثیرگذار است. تعلیق ها و فضاهایی از این دست در فیلم گویی اشاره به کسانی دارد که در شرایط خاصی گرفتار شده اند. آدم هایی که نمی دانند متعلق به چه فضا و طیفی هستند و در یک سردرگمی محض، دست و پا می زنند. این آدم ها که شاید خود ما جزوی از آن ها باشیم نمی دانیم انقلابی بمانیم یا خود را با همین معیارهایی که متاسفانه به عنوان مدرنیته آمد و مهم ترین عنصرش همان سرمایه داری است، وفق دهیم؟!

اکنون بین این بی اعتمادی و سردرگمی گرفتار آمده ایم و حتی اگر بخواهیم به همدیگر کمک کنیم فکر می کنیم خودمان بیش از همه به کمک نیاز داریم و فراموش کرده ایم که ما از طریق همین کمک ها به هم پیوند خورده ایم و ریشه هایمان محکم شده و تبدیل به درختی تنومند شده ایم و اکنون هم در حال تجزیه شدن هستیم و گویی نگاه ها و باورهایمان در حال رنگ باختن است. فیلم «خاکستر و برف» پیرامون همین مساله مهم و حیاتی، هشداری جدی به مخاطب خود می دهد و فضاسازی ها و سردرگمی ها و رفت و برگشت های موجود در فیلم که بسیار هم خوب از آب درآمده در واقع نگرانی ما را نسبت به جامعه و فضای پیرامون مان عمیق و عمیق تر می کند.

علی رغم کمبود ماده خامی که باید فیلمنامه می داشت، ولی بازی ها در این فیلم کاملا حرفه ای انجام شده و بازیگران را در اینجا کاملا متفاوت و غافلگیرکننده می بینیم و به نظرم از بازیگران اصلی فیلم، آقای «دیرباز»، خانم «حجار» و حتی آقای «ادیب» به شکل هنرمندانه ای بازی گرفته شده است. نوع فضاسازی ها، بازی ها و کارگردانی، تصورِ فیلم چهارم یا پنجم یک کارگردان را به آدم می دهد اما اینکه یک فیلمساز در اولین تجربه سینمایی خود به چنین حدی از کار رسیده باشد جای خوشحالی و امیدواری دارد. نکته ای که می ماند این است که اصل ماجرا سریع تر از آنکه باید لو می رود و طرح می شود من معتقدم که باید در خود واقعیت هم ابهامی را باقی گذاشت چنان که جا داشت شخصیت «احسان» در ابهام بیشتری قرار می گرفت و کشف شخصیت او برای مخاطب با رمز و رازآلودگی بیشتری همراه می شد یا مثلا بهتر بود «ابراهیم» از همان ابتدا تکلیف خود را با موضوع مشخص نکند و مخاطب را زمان زیادی با خود معلق و منتظر نگاه دارد اما نگاه نو و ساختار محکم فیلم بار نقیصه هایی از این دست را نیز به دوش کشیده است و رعایت ساختار سینمایی اثر به ویژه در میزانسن ها و بازی های حساب شده و باورپذیر بازیگران، جا و فرصتی برای احساس خلا و خستگی مخاطب نمی گذارد. واکنش مخاطب عام را در برابر فیلم «خاکستر و برف» نمی دانم چه خواهد بود چنان که ارتباط مخاطب عام با فیلم های خود من هم همیشه غیرقابل پیش بینی بوده است اما اطمینان دارم مخاطبان خاص سینما از این فیلم لذت خواهند برد و هر کسی طرف خود را از آن خواهد بست.

گذشته از همه این مباحث، برای من بسیار خوشحال کننده بود که از یک فیلمساز جوان و تازه نفس فیلمی در این سطح را به تماشا نشستم.»