سپاهان دنبال صدرنشینی در زمین تیم دایی/ جلالی به فولاد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هفتم از رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور فردا پنجشنبه با برگزاری سه مسابقه آغاز می‌شود که در این روز سپاهان فرصت دارد حداقل به مدت 24 ساعت صدرنشینی را از استقلال تهران پس بگیرد. همچنین در این روز مجید جلالی به فولاد می‌رسد و سیاه‌جامگان برای جبران ناکامی، میزبان تیم سوم جدول است.

سیاه‌جامگان مشهد - استقلال خوزستان

حضور استقلال خوزستان در رده دوم، یکی از اتفاقات جالب لیگ پانزدهم است؛ تیمی که با هدایت عبدالله ویسی در این فصل خوش درخشیده و با تیم‌های پرسپولیس، فولاد، سایپا، با تراکتورسازی و صبا مساوی کرده و تنها در زمین سپاهان شکست خورده است.

این تیم که هفته پیش در خانه برابر صبا متوقف شد و رده دوم را از دست داد، برای حفظ جایگاه سوم باید در زمین سیاه‌جامگان پیروز شود. البته این تیم در صورت شکست سپاهان و برتری در مشهد، حتی شانس بازگشتن به رده دوم، در پایان دیدارهای این هفته را دارد.

اما سیاه‌جامگان میزبان این بازی، هفته پیش در دربی مشهد شکست خورده و به رده یازدهم رفت و از آن مهمتر با شکست برابر سایپا از جام حذفی کنار رفت. این دو باخت شرایط را برای سعید رمضانی که در این فصل تجربه سرمربیگری‌ در لیگ را بدست آورده، سخت‌تر کرده است. در این شرایط او تیمش نیاز به بردن استقلال خوزستان دارد تا از یک سو به آرامش برسند و از سوی دیگر جایگاه بهتری را در جدول بدست آورند.

صبای قم - سپاهان اصفهان

حذف زودهنگام از جام حذفی اتفاق خوبی برای صبا و علی دایی نبود زیرا حداقل انتظار هواداران قمی از این مربی و تیمش، کسب نتایج خوب در این رقابتها و رسیدن به آسیا از این طریق بود. البته دایی که در دوران بازیگری با صبا تجربه رسیدن به آسیا را داشت، اینبار نتوانست در سمت سرمربی این هدف را عملی کند، به همین دلیل باید این ناکامی را در لیگ جبران کند.

البته صبای قم که تا به امروز روند پرنوسانی در لیگ پانزدهم داشته و با یک برد، ۴ تساوی و یک باخت، در رده دهم ایستاده است، به فکر رسیدن به دومین برد خود در این رقابتها مقابل سپاهان اصفهان است، تیمی که تا هفته پیش صدرنشین لیگ بود.

در نبرد شاگرد یعنی علی دایی و مربی یعنی حسین فرکی؛ تیم سپاهان اصفهان هم که برای بازگشت دوباره به صدرجدول برای ۲۴ ساعت یا در پایان هفته هفتم، باید ۳ امتیاز کامل را در قم بدست آورد. این تیم به خاطر از دست دادن امتیاز در بازی حساس با تراکتورسازی در خانه صدر را از دست داد و حالا نمی‌خواهد رده دوم را هم به تیم دیگری واگذار کند.

سایپا تهران - فولاد خوزستان

پیروزی برابر پرسپولیس و صعود به مرحله یک‌چهارم نهایی جام حذفی با برتری مقابل سیاه‌جامگان روزهای خوبی را برای سایپا رقم زده است، تیمی که فعلا در رده ششم ایستاده اما امیدوار با پیروزی برابر فولاد قعرنشین و ناکامی دیگر مدعیان، در پایان دیدارهای این هفته به رده سومی هم برسد.

نارنجی‌پوشان تهرانی که با حضور جواد نکونام کاپیتان پیشین تیم ملی در کمربند میانی، آرامش بیشتری در این بخش دارند، در روز تقابل دوباره مجید جلالی با تیم فولاد، از یکسو برای اعتبار خود و از سوی دیگر برای سرمربی تیم، به فکر شکست دادن حریف اهوازی هستند.

اما میهمان این بازی قهرمان لیگ سیزدهم و تیم بحران‌زده لیگ پانزدهم است، تیمی که با ۳ تساوی و ۳ شکست، در قعر جدول قرار دارد و کسب نخستین پیروزی در لیگ فصل جاری آنهم در زمین سایپا، آنها را از بحران خارج کرده و به آرامش نسبی می‌رساند.

برنامه کامل دیدارهای هفته هفتم لیگ برتر به شرح زیر است:

پنجشنبه - دوم مهرماه

* سیاه‌جامگان مشهد - استقلال خوزستان، ساعت ۱۵:۳۰، ورزشگاه ثامن مشهد

* صبای قم - سپاهان اصفهان، ساعت ۱۷:۲۰، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم

* سایپا تهران - فولاد خوزستان، ساعت ۱۷:۲۰، ورزشگاه دستگردی تهران

جمعه - سوم مهرماه

* تراکتورسازی تبریز - پرسپولیس، ساعت ۱۶:۲۰، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

* ملوان بندرانزلی - پدیده مشهد، ساعت ۱۶:۳۰، ورزشگاه تختی بندرانزلی

* استقلال تهران - راه‌آهن تهران، ساعت ۱۸:۳۰، ورزشگاه آزادی تهران

شنبه - ۴ مهرماه

* ذوب‌آهن اصفهان - نفت تهران، ساعت ۱۷:۲۰، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

* استقلال اهواز - گسترش فولاد تبریز، ساعت ۱۷:۳۰، ورزشگاه تختی اهواز

جدول رده‌بندی لیگ برتر