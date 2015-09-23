کتابخانه تخصصی «پایداری» در دانشگاه آزاد رشت به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم بهره برداری از این نمایشگاه که صبح چهارشنبه برگزار شد، رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت با اشاره به لزوم حفظ آثار مربوط به دفاع مقدس اظهار کرد: کتابخانه تخصصی پایداری که بخشی از کتابخانه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت است، با بیش از هزار و ۷۰۰ عنوان کتاب با موضوع دفاع مقدس یکی از منابع غنی در این حوزه به شمار می رود.

علیرضا امیرتیموری افزود: آشنایی نسل جوان و تحصیل کرده کشور با ارزش های دفاع مقدس و حفظ این ارزش ها یکی از مهمترین رسالت هایی است که دانشگاه آزاد اسلامی بر دوش خود احساس کرده و افتتاح این کتابخانه نیز در راستای عمل به این رسالت متعالی است.

وی ادامه داد: در همین راستا و با توجه به ضرورت وجود چنین منبعی لازم دانستیم تا با بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس در این رابطه رایزنی هایی انجام دهیم که پس از امضای تفاهم نامه، بخشی از کتابخانه این دانشگاه به آثار دفاع مقدس اختصاص داده شد.

در این مراسم مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان گیلان نیز گفت: کتابخانه تخصصی پایداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت جزو منحصر به فردترین کتابخانه های دانشگاهی در کشور است.

رسول جلایی پور با اشاره به تنوع موضوعات کتاب های اهدا شده به این کتابخانه در حوزه دفاع مقدس تصریح کرد: کتاب های اهدا شده در حوزه روزشمار جنگ، پژوهش درباره دفاع مقدس و بررسی ابعاد تاریخی و سیاسی این واقعه است.

وی اعلام کرد: ارزش ریالی این کتاب ها بیش از ۵۰۰ میلیون ریال است.