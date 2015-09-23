طرح تخصیص سوخت براساس پیمایش اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، اجرای طرح تخصیص سوخت براساس پیمایش، بارنامه و راه نامه‌های بین المللی از امروز چهارشنبه اول مهر ماه ۹۴ اجرایی شد.

کارت سوخت ناوگان حمل و نقل عمومی دیزلی از این پس با استفاده از اطلاعات الکترونیکی که از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای برای شرکت نفت فرستاده می‌شود، شارژ خواهد شد. البته یک سهمیه پایه برای کل ناوگان در نظر گرفته شده است اما بیش از آن با استفاده از اطلاعات پیمایش هر وسیله نقلیه، سوخت اختصاص خواهد یافت.

براین اساس، جدول قواعد در دو جدول تعریف شد که جدول اول پایگاه قواعد برای خودروهای با بار و جدول دوم پایگاه قواعد برای خودروهای بدون بار است. بنابراین اگر تردد در مسیرهایی بدون بارنامه باشد، فقط سوخت پایه به این خودروها تعلق می‌گیرد.

به گفته مسئولان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سهمیه پایه در دو تا سه ماه آینده هم یک پایش اساسی داده خواهد شد و رانندگان حمل و نقل عمومی گازوئیلی درون شهری هم باید برای ثبت نام دریافت این سهمیه به مراکز و سایت‌های ثبت نام مراجعه کنند. رانندگان با مراجعه به سایت سازمان راهداری استعلام کارت هوشمند خود را می‌توانند انجام دهند، همچنین مراکز صدور کارت هوشمند هم دریافت اطلاعات پیمایش را انجام می‌دهند و در هر استان مراکز پاسخگویی مستقر شده است.

همچنین رانندگان درون شهری می‌توانند به آدرس www.navganbari.ir برای ثبت نام مراجعه کنند.

جزئیات و جداول میزان سهمیه سوخت ناوگان حمل و نقل عمومی دیزلی از اول مهرماه امسال نیز در ذیل آمده است.