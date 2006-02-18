به گزارش خبرنگار" مهر "درمشهد دكترمحمدرضا شريف رئيس كميته مبارزه با دوپينگ فدراسيون فوتبال وپزشكان، هياتها و روساي باشگاههاي فوتبال كشور حضورداشتند.

دراين گزارش آمده است: اين همايش حول محورهاي آشنايي با مفاهيم مبارزه با دوپينگ شناخت راههاي مبارزه با دوپينگ داروها و روشهاي ممنوع در ورزش دردوقسمت عملي وتئوري برگزارخواهد شد.

شريف درحاشيه اين مراسم گفت: امروزه كشورهاي دنيا دربحث كنترل دوپينگ همكاري خوبي با اين سازمان داشته اند، فدراسيونهاي مختلف درايران نيز كمكهاي پاياني به متوليان اين سازمان در ايران داشتند.

وي خاطرنشان كرد: اين همايش براي ايجاد وفاق بين هياتهاي فوتبال استانها، باشگاههاي ليگ برتر وليگ يك بمنظورمبارزه با دوپينگ درفوتبال با كميته مبارزه با دوپينگ فدراسيون فوتبال مي باشد.