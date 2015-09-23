به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت صنعت، معدن و تجارت، فهرست جدید اولویت‌های سرمایه گذاری حوزه صنعت، معدن و تجارت را برای سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ با ارائه ۳۲۹ رشته کاری بر روی سایت رسمی این وزارتخانه قرار داد.

منظور از اولویت گذاری به رشته فعالیت های مندرج در فهرست اعلامی، پشتیبانی و حمایت های حوزه اختیار این وزارتخانه و پیشنهاد درخواست پشتیبانی از سوی سایر دستگاه ها است و سایر خدمات و پشتیبانی های مورد نیاز سرمایه گذاران از طریق حوزه های مرتبط پیگیری خواهد شد .

به تفکیک گروه صنعتی این موارد شامل اکتشاف، استخراج، فلزات و مصنوعات فلزی، کانی غیرفلزی، پتروشیمی و پالایشگاه، شیمیایی، سلولزی، غذایی، دارویی، نساجی و پوشاک، برق و الکترونیک، فلزی و لوازم خانگی، ماشین سازی و تجهیزات، تجهیزات پزشکی، خودرو و نیرو محرکه و تجارت است.

براساس این گزارش، سرمایه گذاران می توانند جهت طی فرآیند سرمایه گذاری در حوزه های مختلف صنعتی، معدنی و تجاری با مراجعه به سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا سازمان صنعت، معدن و تجارت استانهای کل کشور مراحل کار را طی کنند.

در راستای تقویت و بازدهی بهتر سرمایه گذاری ها، توجه به ضرورت صادرات بخشی از تولیدات (حداقل ۳۰ درصد)، مطالعه بازار منحصر به بازار داخلی نشود و در مطالعات امکان سنجی به بازارها و رقبا در عرصه های بین المللی توجه و مورد ارزیابی قرار گیرد.

بر اساس تاکید وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولیدات بدون حمایت های خاص دولتی رقابت پذیر باشد؛ ضمن اینکه حتی الامکان سرمایه گذاری ها در صنایع مهم و صادراتی بصورت مشارکت با شرکت های توانمند خارجی باشد.