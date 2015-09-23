حکمعلی اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فرارسیدن عید سعید قربان، افزود: مصلی های استان زنجان رأس ساعت ۶ فردا پنج شنبه، دوم مهرماه همزمان با سراسر کشور میزبان نمازگزاران عید سعید قربان خواهند بود.

وی اظهار داشت: ۱۴ شهر و شهرستان در استان زنجان که ائمه جمعه در آنها وجود دارد در مصلی نماز عید قربان برگزار می‌شود.

رئیس ستاد نماز جمعه استان زنجان گفت: نماز عید سعید قربان در مرکز استان در مصلی زنجان ساعت ۷:۳۰ برگزار می‌شود.

اسماعیلی تاکید کرد: در راستای رفاه حال شهروندان هماهنگی‌های لازم با سازمان اتوبوس‌رانی انجام‌شده و از ساعت ۶:۳۰ صبح سرویس دهی توسط سازمان اتوبوس‌رانی انجام می‌شود.

وی افزود: دعای پرفیض عرفه هم ساعت دو بعد از ظهر در امامزاده سید ابراهیم و مساجد مختلف استان برگزار می‌شود.