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۱ مهر ۱۳۹۴، ۱۱:۲۹

رئیس ستاد نماز جمعه استان زنجان:

نماز عید قربان در مصلاهای زنجان برگزار می‌شود

نماز عید قربان در مصلاهای زنجان برگزار می‌شود

زنجان- رئیس ستاد نماز جمعه استان زنجان گفت: نماز عید سعید قربان در مصلاهای استان زنجان برگزار می‌شود.

حکمعلی اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فرارسیدن عید سعید قربان، افزود: مصلی های استان زنجان رأس ساعت ۶ فردا پنج شنبه، دوم مهرماه همزمان با سراسر کشور میزبان نمازگزاران عید سعید قربان خواهند بود. 

وی اظهار داشت: ۱۴ شهر و شهرستان در استان زنجان که ائمه جمعه در آنها وجود دارد در مصلی نماز عید قربان برگزار می‌شود. 

رئیس ستاد نماز جمعه استان زنجان گفت: نماز عید سعید قربان در مرکز استان در مصلی زنجان ساعت ۷:۳۰ برگزار می‌شود. 

اسماعیلی تاکید کرد: در راستای رفاه حال شهروندان هماهنگی‌های لازم  با سازمان اتوبوس‌رانی انجام‌شده و از ساعت ۶:۳۰ صبح سرویس دهی توسط سازمان اتوبوس‌رانی انجام می‌شود. 

وی افزود: دعای پرفیض عرفه هم ساعت دو بعد از ظهر در امامزاده سید ابراهیم و مساجد مختلف استان برگزار می‌شود.

کد مطلب 2922534

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