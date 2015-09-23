به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع خبری، رژیم صهیونیستی با معرفی فیلم «باباجون» درباره زندگی مهاجران ایرانی در سرزمین‌های اشغالی و افغانستان با فیلم «آرمان شهر» بر مبنای فیلمنامه امیرآقایی از جمله فیلم‌هایی هستند که برای رقابت اسکار خارجی زبان معرفی شده اند.

در حالی که پیش از این نمایندگان کشورهای اتریش، بوسنی و هرزگوین، بلغارستان، چین، ‌کرواسی، جمهوری دومینیک، ‌ فنلاند، ‌آلمان، یونان، گواتمالا، مجارستان، عراق، ‌ ژاپن، قزاقستان، ‌لوکزامبورگ، نروژ، فلسطین، ‌پاناما، ‌پاراگوئه، رومانی، صربستان، کره جنوبی، سوئد، سوییس، ونزوئلا معرفی شده بود، نمایندگان جدید معرفی شده از سوی کشورهای دیگر عبارتند از:

افغانستان: «آرمان شهر» ساخته حسن ناظر به زبان فارسی. «اتوپیا» فیلمی است که امیر آقایی فیلمنامه اش را نوشته و ۲۶ جولای ۲۰۱۵ در افغانستان اکران شد. در این فیلم ملالی زکریا بازیگر نقش اول و همایون ارشادی، هانا اسپیریت، باسکر پاتل، اندرو شیور، ساحلی چادا، آرون بالی، آلک وست وود و کریس راب دیگر بازیگرانش هستند. داستان فیلم درباره زنی افغان است که همسرش در جنگ قطع نخاع شده و می خواهد به روش لقاح مصنوعی باردار شود. او به این منظور به هند می‌رود.

آلبانی: «دنیا» ساخته ایریس الزی و توماس لوگورسی. در خلال یک هفته در کافه بوتا (دنیا)، هیچ چیز و همه چیز می‌تواند به وقوع بپیوندد.

بلژیک: «برند عهد جدید» ساخته ژاکو ون دورمل به زبان فرانسوی. این فیلم کمدی محصول مشترک فرانسه و بلژیک و لوکزامبورگ در بخش دوهفته کارگردانان جشنواره کن به نمایش درآمد. بیانیه ای که تاریخ مرگ مردمان در آن نوشته شده وقتی در شهر بروکسل منتشر می‌شود، می تواند منجر به یک بی‌نظمی تمام عیار شود.

برزیل: «مادر دوم» ساخته آنا مویلارت، به زبان پرتغالی. این فیلم که فیلمنامه اش را خود کارگردان نوشته درباره زنی از شهرستان است که به سائوپائولو می‌رود تا دخترش را پیدا کند. او برای ادامه زندگی در خانه‌ای کار می گیرد و سیزده سال بعد در حالی که از نظر اقتصادی به تثبیت رسیده، از این که همه چیز را رها کرده خودش را مقصر می بیند.

کامبوج: «آخرین قرقره» ساخته کولیکار سوتو به زبان خمر. این فیلم که در جشنواره فیلم توکیو برای نخستین بار اکران شد و جایزه روح آسیا را از بنیاد مرکز آسیا در ژاپن دریافت کرد، درباره فیلمی گم شده است که حقایقی متفاوت را درباره گذشته این کشور بیان می کند.

شیلی: «کلوپ» ساخته پابلو لارین به زبان اسپانیایی. چهار کشیش کاتولیک بازنشسته در خانه ای در شهر کوچک ساحلی زندگی می کنند. آنها گناهان و جرامی را که مرتکب شده اند با هم مرور می‌کنند.

کلمبیا: «در آغوش گرفتن ابلیس» ساخته سیرو گوئراو فیلم دو داستان از سال ۱۹۰۹ و ۱۹۴۰ را روایت می کند که در هر دو شمنی آمازونی و آخرین بازمانده از یک قبیله در مرکز داستان است. او سفری با دو دانشمند آلمانی و آمریکایی می کند تا یاکرونا گیاهی مقدس را پیدا کند.

چک: «مراقب منزل» ساخته اسلاوک اوراک. این فیلم که از جشنواره کارلووی واری جایزه گرفته درباره پرستاری به نام ولاستا است که همه زندگی اش وقف مراقبت از همسرش لادا و دخترش شده است.

استونی: «۱۹۴۴» ساخته المو نوگانن درباره نبردی است که در فاصله ۲۵ جولای تا ۱۰ آگوست ۱۹۴۴ به وقوع پیوست و سربازان این کشور برای حفظ سرزمین‌شان مبارزه کردند. با این حال فیلم بیشتر درباره خود سربازان است تا جنگ.

فرانسه: «موستانگ» ساخته دنیس گامز ارگوون به زبان ترکی. این فیلم که جایزه لیبل سینمای اروپایی دو هفته کارگردانان جشنواره کن امسال را که به بهترین فیلم اروپایی اهدا می‌شود دریافت کرد، در جزیره‌ای متروک در دریای سیاه می‌گذرد و پنج خواهر جوان را تصویر می‌کند که به دلیل جنسیت خود، با مشکلات زیادی در جامعه سنتی روبه‌رو هستند.

گرجستان: «موئیرا» ساخته لوان توتبرایدز، داستان «وئیرا» را روایت می کند که هر چند یادآور ملکه سرنوشت است، اما سرنوشت دو برادر را روایت می کند که کنار دریا زندگی می‌کنند و کارشان ماهیگیری است.

هنگ کنگ: «پیش به جلو» ساخته دانته لام به زبان ماندرین. این درام ورزشی درباره یک تیم دوچرخه‌سواری است که رقابت‌جویی و اهداف شخصی در آن بیشتر مطرح است. داستان این فیلم بر مرد جوانی متمرکز است که رویایش این است که به یک حرفه‌ای در دنیای دوچرخه سواری بدل شود.

ایسلند: «قوچ ها» ساخته گریمور هاکون‌آرسون زندگی در دهکده ای آرام در ایسلند را مورد توجه قرار داده که دو برادر قوی برای نجات گوسفندان‌شان تلاش می کنند.

ایرلند: «زنده باد» ساخته پدی بریتناچ، فیلمی اسپانیایی زبان درباره کوبا است که با تحسین جشنواره تلوراید روبه رو شد. در حالی که موضوع، زبان و مکان فیلم خیلی از ایرلند فاصله دارد، اما به دلیل این که کاری زیبا و انسانی از کارگردانی ایرلندی است، برای اسکار انتخاب شده است. نوجوانی به نام یسوس در هاوانا در آرزوی بازیگر شدن است و وقتی سرانجام شانسی به دست می‌آورد، باید با پدرش که در گذشته بوکسور بوده، مبارزه کند.

رژیم صهیونیستی: «باباجون» ساخته یووال دلشاد به زبان فارسی. این فیلم زندگي يهوديان ايراني را به تصوير مي‌كشد كه پس ازانقلاب از ايران راهي اسراييل شدند و در دهكده‌اي كوچك مستقر شدند. شخصيت‌هاي اين فيلم به زبان فارسي صحبت مي كنند. موتي تك فرزند خانواده‌اي است كه مالك يك مزرعه بوقلمون هستند. در اين خانواده پدرسالاري مهمترين جايگاه را دارد و موتي قدردان پدرش ييتزاك است. وقتي اين پسر تصميم مي گيرد مزرعه را با تمام شدن تحصيلاتش ترك كند، همه در برابر او موضع گيري مي‌كنند. يووال دلشاد كارگردان اين فيلم، نویسنده آن هم هست و نويد نگهبان بازيگر فيلم «هوملند» بازيگر نقش اصلي اين فيلم است.

اردن: «ذیب» ساخته نجل ابونوار فیلمی عربی زبان است که چندین جایزه از جمله جایزه بهترین کارگردانی را از جشنواره فیلم ونیز و جایزه بهترین فیلمنامه را از جشنواره فیلم بلگراد دریافت کرده است. این فیلم در دوران عثمانی در حجاز و همزمان با جنگ جهانی اول می‌گذرد و داستان پسر بچه‌ای را روایت می‌کند که با سفری در بیابان به عنوان راهنمای یک افسر بریتانیایی، به حقایقی می‌رسد.

کوزوو: «بابایی» ساخته ویسار مورینا به زبان آلبانیایی. مورینا جایزه بهترین کارگردانی را از جشنواره فیلم کارلووی واری امسال برد. این فیلم در دهه ۱۹۹۰ و اندکی پیش از شروع جنگ می‌گذرد جایی که پسری ۱۰ ساله با پدرش با فروش سیگار در خیابان زندگی خود را می گذرانند.

قرقیزستان: «چادرنشین آسمانی» ساخته میرلان عبدوکالیکوفک. این فیلم نشان دهنده ترکیبی از زندگی مدرن و سنتی در میان خانواده ای است که کارش پرورش اسب در کوهپایه‌های آرام است.

لتونی: «مودریس» ساخته یوریس کورسیتیس. این درام بر زندگی یک پسر ۱۷ ساله به نام موریس متمرکز است که بهتر یا بدتر از دیگر همسالانش نیست. او به مدرسه می رود و دوستانی دارد که اعتیاد آنها به قمار رابطه او را با مادرش مشکل می کند.

لبنان: «خلاء» نوشته جورجس خباز ساخته شده توسط هفت کارگردان مختلف از جمله طارق کورکوماز، زینا مکی، جد بیروتی است که همه فارغ التحصیل دانشگاه نورت دام هستند. فیلم به زبان عربی ساخته شده و ماجرای جنگ داخلی لبنان را از دیدگاه ۶ زن که بعد از سال‌ها در جستجوی عزیزان گمشده خود هستند، روایت می کند.

لیتوانی: «تابستان سنگالی» ساخته آلانته کاواتی. سنگالی دختری ۱۷ ساله مجذوب عملیات آلکروباتیک هواپیماها است. او با دختری هم سن خودش در یک نمایش هوایی تابستانی آشنا می شود و راز خود را درباره پرواز با او در میان می‌گذارد.

مقدونیه: «شب عسل» ساخته ایوو تراجکوف. داستان این درام خانوادگی و سیاسی در اوایل دهه ۱۹۹۰ روی می‌دهد. معاون وزیر و همسر او شخصیت‌های اصلی داستان هستند که دهمین سال ازدواج خود را جشن می‌گیرند.

مکزیک: «۶۰۰ مایل» ساخته گابریل ریپستاین. یک خلافکار به نام آرنولفو روبیو که کار قاچاق اسلحه را برای کارتل خطرناک مکزیکی انجام می‌دهد، از سوی مامور سازمان مبارزه با قاچاق مواد مخدر در تعقیب است اما روبیو ترتیب ربوده شدن او را می‌دهد تا او را پیش رییس خود ببرد. در این مسیر ۶۰۰ مایلی، رابطه آن دو عوض می‌شود و با هم دوست می شوند.

مراکش: «عایده» ساخته دریس مرینی. یک معلم موسیقی در پاریس با توموری بدخیم دست‌وپنجه نرم می‌کند. او می‌داند مدت زیادی زنده نخواهد ماند و تصمیم می‌گیرد به مراکش و ریشه‌های خود برگردد و خاطرات کودکی اش را زنده کند.

نپال: «تالاکجونگ در برابر تولکه» ساخته نیشال باسنت. یک کارگر روستایی با وقوع انقلاب به شهر می‌رود و مجهز بازمی‌گردد تا انتقام خود را از کسانی که با او و خانواده‌اش بد کردند بگیرد.

هلند: «سوییت بهشتی» ساخته یوست ون گرینکل. داستان درباره ۶ نفر است که همدیگر را پیدا می کنند و هر یک بر دیگر اثری متفاوت می گذارند.

پاکستان: «مادر» ساخته جامی. در جاده‌های بلوچستان در اواسط دهه ۱۹۸۰، فساد و رویدادهایی که خارج از کنترل زندگی یک خانواده است، سرنوشتی تراژیک برای آنها رقم می زند.

پرو: «بی نام» ساخته هکتور گالوز. داستان فیلم درباره فیدل متخصص پزشکی قانونی است. او باید تشخیص هویت جنازه‌های گورهای دسته جمعی را با تیمش انجام دهد. از یک جنازه چیزی جز لباس و عکس یک زن باقی نمانده است.

فیلیپین: «هنرال لونا» ساخته جرولد تاروگ این زندگی‌نامه‌ای و تاریخی نبرد ژنرال آنتونیو لونا قهرمان ملی فیلیپین را با نیروهای استعمارگر اسپانیایی در قرن نوزدهم به تصویر می‌کشد.

لهستان: «۱۱ دقیقه» ساخته جرزی اسکولیموسکی. این کارگردان نامی پس از پنج سال با فیلم جدید بازگشته که در آن می‌خواهد تا جهان امروز را در ناآرامی‌های شدید پس از ۱۱ سپتامبر به نمایش بگذارد. فیلم «۱۱ دقیقه» زندگی و رفتار چند فرد را در یک فاصله زمانی مشخص زیر ذره بین برده که سرانجام در میدانی شلوغ از شهر ورشو با یکدیگر تلاقی می‌کنند. او با این فیلم که به نظر شماری از منتقدانش سرد و تلخ است، اخیرا در جشنواره ونیز ایتالیا حضور داشت. انواع وسایل ارتباطی از تلفن و موبایل گرفته تا اسکایپ، وایبر و وب‌کم‌ها مدام در تماس هستند. ماجرا از نیوریورک شروع می‌شود و تا ورشو بسط می‌یابد.

پرتغال: «هزار و یک شب-۲» میگل گومز. این فیلم قسمت دوم از سه‌گانه‌ای است که بر مبنای افسانه‌های هزار و یک شب ساخته شده و داستان آن در پرتغال روایت می‌شود.

روسیه: «آفتاب‌زدگی» ساخته نیکیتا میخالکوف. فیلم که با اقتباس از داستانی کوتاه نوشته ایوان بونین نویسنده معروف روس و برنده نوبل ادبی ساخته شده، داستانی عاشقانه در دوران جنگ داخلی روسیه در اوایل دهه ۱۹۲۰ را روایت می کند.

اسلوواکی: «بز» ساخته ایوان اوستروچوفسکی. این فیلم بیوگرافیکی داستان یک بوکسور سابق که لقبش «بز» و از کولی‌هاست روایت می کند. او که با تیم ملی اسلواکی در بازی‌های المپیک ۱۹۹۶ آتلانتا حضور داشت، بار دیگر به رینگ برمی‌گردد.

اسلوونی: «درخت» ساخته سونیا پروسنک. داستان‌هایی درباره عشق دوران جوانی، خانواده و غصه در این فیلم روایت می شود.

آفریقای جنوبی: «ما دو نفر» ساخته ارنست انکوزی. فیلم در الکساندرا بزرگ‌ترین شهرک سیاه‌نشین آفریقای جنوبی روی می‌دهد و شخصیت‌های اصلی داستان، خواهر و برادری هستند برای رسیدن به یک زندگی بهتر از حلبی‌آباد معروف ژوهانسبورگ فرار می‌کنند.

تایوان: «آدمکش» ساخته هو هسیا-هسین. این فیلم درام تاریخی که در جشنواره کن امسال هم حضور داشت و جایزه بهترین کارگردانی را گرفت، در دوران تاریخی تانگ در قرن نهم میلادی می‌گذرد.

تایلند: «چطور در چکرز برنده شویم (همیشه)» ساخته جاش کیم. این فیلم که در جشنواره برلین حضور داشت، داستان بچه ۱۱ ساله ای به نام «اوت» است که پس از دست دادن پدر و مادرش آینده ای نامعلوم پیش روی دارد. برادر بزرگتر او باید به ارتش ملحق شود و نمی‌تواند از برادر کوچکش مراقبت کند.

ترکیه: «سیواس» ساخته کان مژده‌چی. فیلم در دهکده‌ای دورافتاده در شرق آناتولی، داستان دوستی پسربچه‌ای ۱۱ ساله به نام اصلان با سگش «سیواس» را تصویر می‌کند.

گزارش از مازیار معتمدی