پروژه تقاطع غیر همسطح «كوسه هجیج» به شهرداری سنندج واگذار نشد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شهرداری سنندج، معاون فنی و عمرانی شهرداری سنندج اظهار داشت: پروژه تقاطع غیر همسطح کوسه هجیج یکی از پروژه های نیمه تمام عمرانی است که عملیات ساخت آن سال ۸۶ توسط اداره راه و ترابری سابق آغاز شد.

محمد صدیق فتحی بیان کرد: این پروژه بر اساس قانون چون در محدوده شهر واقع شده جزو پروژه های عمران شهری است که شهرداری باید نسبت به ساخت آن اقدام می کرد، اما با تصمیم مسئولان استان این پروژه به اداره راه وترابری وقت واگذار شد.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه اتمام این پروژه در کاهش ترافیک و روانسازی ترافیک و هم از نظر بهبود سمیا و منظر شهری حائز اهیمت است این شهرداری سال گذشته برای تحویل گرفتن و تکمیل این پروژه اعلام آمادگی کرد.

وی افزود: تحویل این پروژه به شهرداری مستلزم تعیین صورتجلسه فصل مشترک است یعنی دستگاه واگذار کننده تمامی مسئولیت اجرایی پروژه را تا زمان عقد قرارداد مبنی بر واگذاری بر عهده بگیرد.

معاون فنی و عمرانی شهردار سنندج اظهارداشت: با توجه به برگزاری جلسات متعدد و همچنین به دلیل مشکلات ساختاری و سازه ای این پروژه صورتجلسه فصل مشترک منعقد نشده و این شهرداری هم دیگر برنامه ای برای تحویل و تکمیل این پروژه ندارد و بنابراین اداره راه و شهرسازی متولی اصلی تکمیل تقاطع غیر همسطح کوسه هجیج است.

فتحی با بیان اینکه در حال حاضر شهرداری در راستای کاهش و روانسازی ترافیک عملیات تعریض کمربندی آبیدر را اجرایی کرده است ابراز امیدواری کرد با بهره برداری از تقاطع کوسه هجیج و همچنین اتمام عملیات تعریض کمربندی آبیدر گام اساسی در جهت بهبود تردد در این کمربندی صورت بگیرد.