سید ناصر اسحاقی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: با وجود اینکه توجه به پیوست های فرهنگی بارها تاکید شده اما در اغلب مواقع مورد بی توجهی است.

وی با تاکید به اینکه این موضوع به جد پیگیری می شود اضافه کرد: به ویزه تاکید داریم که در طرح آمایش استان پیوست فرهنگی برنامه ها به جد مورد توجه باشد.

مدیر کل ارشاد اسلامی استان معتقد است در تمامی تحقیقات و پژوهش ها و حتی برنامه های عمرانی باید به حوزه فرهنگ توجه داشته باشند و الزامات فرهنگی را رعایت کنند.

اسحاقی ابراز امیدواری کرد در برنامه ششم این موضوع مورد توجه باشد و دستگاه ها بخشی از اعتبارات خود را به سمت حوزه فرهنگ سوق دهند.

وی با یادآوری طرح این موضوع در آخرین شورای برنامه ریزی استان، متذکر شد: هر چند مدیریت استان به این مهم توجه دارد اما در نظر داریم با جلب نظر ادارات موضوع پیوست های فرهنگی در برنامه های سال آتی مورد توجه قرار گیرد.