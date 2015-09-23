صندلی چرخدار معمولی هوشمند می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در حال حاضر صندلی های چرخ دار برقی متنوعی در بازار وجود دارد که جابجایی فرد معلول در سطوح مختلف از جمله مسیرهای صعب العبور و یا استفاده از پلکان را ساده می کند اما مشکل اینجاست که این دسته از فناوری های حرکتی حجیم، سنگین و البته گران قیمت هستند.

اکنون محققان شرکتی در آمریکا دستگاه کوچکی به نام Smart-Drive MX۲ ساخته اند که به راحتی به زیر صندلی های چرخدار معمولی متصل شده و آن را به سیستم حرکتی متفاوتی تبدیل می کند.

این دستگاه چیزی جز یک موتور برقی با چرخهای مخصوص نیست که استفاده از صندلی چرخدار در سطوح سخت و غیرهموار را به کاری دلپذیر تبدیل می کند.

این فناوری جدید که تأییدیه لازم از سوی سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) را نیز دریافت کرده است پس از نصب بر روی صندلی چرخدار، به طور خودکار حرکت یا توقف آن را تسهیل می کند.

دستگاه تنها ۵.۷ کیلوگرم وزن داشته و از طریق سیستم کنترلی مبتنی بر فناوری بلوتوث با استفاده از تلفن همراه هوشمند قابل هدایت است.

باتری کوچک تعبیه شده در این دستگاه امکان استفاده از آن تا ۱۹ کیلومتر مسافت را می دهد.

فناوری ویژه ضد عقب گرد در این دستگاه خیال استفاده کننده از آن را در سربالایی ها راحت می کند به طوریکه پس از توقف، ادامه حرکت بدون بازگشت به عقب صندلی چرخدار صورت می گیرد.