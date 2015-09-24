کاهش جرائم با استفاده از سندهای رسمی در معاملات ملکی در ملارد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد جبله شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به سوء استفاده مجرمین از سهل انگاری ها و بی توجهی مردم و شهروندان اظهارداشت: یکی از دلایل طرح دعاوی درمجموعه قضایی شهرستان ملارد بی توجهی در معاملات ملکی در این منطقه است.

وی افزود: سهل انگاری برخی شهروندان زمینه ساز تخلفات و سود جویی کلاهبردان می شود و در واقع باید همواره اصل پیشگیری، مدنظر شهروندان ملارد قرار گیرد.

وی عنوان کرد: انجام تحقیقات و اخذ استعلامات لازم در معاملات ملکی، نقش بسزایی در پیشگیری و جلوگیری از وقوع جرایم و چنین تخلفاتی ایفا می کند.

دادستان شهرستان ملارد گفت: بعضا دیده می شود برخی شهروندان برای کاهش هزینه های جاری در معاملات ملکی به خرید و فروش املاک بر روی اوراق دستی مبادرت می ورزند و گاه این امر باعث سو استفاده کلاهبرداران و سودجویان می شود.

جبله عنوان کرد: انجام معاملات بر روی سندهای رسمی، استعلام از اتحادیه ها در خصوص وجاهت قانونی مشاورین املاک و دقت نظر در تنظیم این نمونه از قراردادها می تواند در کاهش جرایم و جلوگیری از سو استفادها در این حوزه مطلوب اثر واقع شود.

دادستان ملارد یادآور شد: حرکت در مسیر ارزش های انسانی، اخلاقی و شرعی و پایبندی به تعهدات، مولفه ای است که جامعه را به سمت تقویت هنجارهای اجتماعی و قانونی سوق می دهد و از مزایا و ثمرات چنین بستر و فضایی، جامعه بهره مند می شوند.