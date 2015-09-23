به گزارش خبرگزاری مهر سید صادق خرازی رئیس شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان در همایش تشکیلاتی این حزب با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و هفته دفاع مقدس اظهار کرد: امروز مصادف است با آغاز حمله ناجوانمردانه دشمن بعثی به ایران که نه تنها نتوانست ایران و انقلاب اسلامی را از پا درآورد بلکه مشیت الهی بر آن شد تا مردم ایران در سال‌های رهبری امام خمینی حماسه دفاع مقدس را رقم بزنند.

وی ادامه داد:‌ جانفشانی عزیزترین فرزندان این کشور برای دفاع از کیان ایران و پاسداری از آرمان‌های انقلاب و حفظ اسلام است که باعث شده تا امروز در کشوری آزاد و سربلند زندگی کنیم.

خرازی با اشاره به استقلال طلبی مردم ایران در طول تاریخ خود عنوان کرد: داستان استقلال و آزادی خواهی این مردم داستانی به بلندای تاریخ است و ایرانیان همواره توانسته‌اند حق حاکمیت خود بر سرزمین‌شان را در طول این تاریخ چند هزار ساله حفظ کنند.

وی در ادامه با سخن گفتن از جنبش مشروطه‌خواهی مردم ایران در دوران قاجار افزود: جنبش مشروطه‌خواهی مردم ایران از اساس تلاشی بود برای اینکه مردم را از رعیت پادشاه به شهروند آزاد تبدیل کند و بی شک یکی از اصلی‌ترین اهداف مشروطیت نیز تشکیل حکومت قانون و استیفای حقوق ملت بود.

او انقلاب اسلامی را ادامه انقلاب مشروطیت دانست و گفت: همبستگی مردم و روحانیت در مشروط کردن سلطنت قاجار گام بلندی بود که مردم را از استبداد بی حد و حصر پادشاهان رهایی بخشید و این گام بلند با رهبری امام خمینی در انقلاب ادامه پیدا کرد و استبداد و سلطنت را برای همیشه در این کشور به تاریخ سپرد.

خرازی همچنین با بیان اینکه شتابزدگی سیاسی و جدال بین سنت‌گرایان و تجددخواهان ایران را از مسیر حفظ حقوق خود دور کرد، یادآور شد: زیربنای آزادی، حقوق مردم است و آزادی محقق نمی‌شود مگر در سایه حکومت قانون که ذیل آن هر شهروند دارای حق شناخته می‌شود البته در این خصوص شتابزدگی‌های برخی فرنگ‌رفته ها و جدال بین سنت‌گرایان و تجددخواهان ایران را از رسیدن به این حقوق قدری دور کرد اما امروز در قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح شده است که حقوق مردم باید سرلوحه تمام فعالیت‌های سیاسی ما قرار گیرد.

رئیس شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان یکی از اساسی ترین این حقوق را آزادی‌های فردی و اجتماعی دانست و اظهار کرد: صندوق‌های رای و آرای مردم یکی از اساسی‌ترین حقوقی است که متضمن آزادی‌های فردی و اجتماعی است و در این خصوص نیز رهبر انقلاب به حق فرموده‌اند که آرای مردم حق الناس است.

خرازی در ادامه عدالت، آزادی و زندگی شرافتمندانه را حق هریک از ایرانیان دانست و تاکید کرد: ملت ایران سزاوار برخوداری تمام و کمال از حقوق شهروندی است و در اعصار اخیر از هیچ تلاشی برای رسیدن به این حقوق فروگذار نکرده است.

وی ضمن یادآورشدن این نکته که رعایت حق بهره‌مندی از زندگی توام با رفاه به داشتن یک نظام اقتصادی شایسته و تامین کننده حقوق مردم بازمی‌گردد، اظهار کرد: دولت می‌بایست بستر لازم را برای رشد و بالندگی عمومی پدید آورد و دولتی که اسلامی است نباید در رتبه‌بندی‌های بین المللی در صف محکومین باشد بلکه بایستی چنین دولتی پیش‌آهنگ مراعات حق الناس باشد و فصل سوم قانون اساسی نقشه راه حکمرانی شایسته را مشخص کرده است.