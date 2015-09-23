به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، در پی ادامۀ حملات ناجوانمردانه و بی وقفۀ صهیونستهای اشغالگر به مسجد الاقصی و رژیم منفور آل سعود به یمن، با صدور اطلاعیۀ محکومیت و فراخوان تظاهرات عمومی، اعلام کرد:

پس از اقامۀ نماز پرصلابت جمعۀ این هفته (۳ مهر ماه)، در محکومیت خباثت و تعرض بی شرمانۀ صهیونیست های خونخوار به قبلۀ اول مسلمین جهان و هتک حرمت مسجد الاقصی و نیز همچنین حملات بی شرمانۀ آل سعود جنایتکار و منفور به مردم مظلوم و بی پناه یمن؛ در مرکز هشت استان کشور، مراسم تظاهرات علیه این اقدامات وحشیانۀ با فریادهای رسای «مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر استکبار» و «مرگ بر آل سعود» برگزار می شود.

در ادامۀ جنایات بی‌شمار و وقیحانۀ رژیم های کودک کش صهیونیستی و آل سعود در هنگامۀ مناسک عبادی و سیاسی حج تمتع در سرزمین وحی، مکۀ مکرمه، این دو رژیم در اقدامی کاملاً مشترک، هماهنگ و همسو با اهداف پلید و خائنانۀ سران خود، دست به چنین خباثتی بزرگ و جنایتی خونبار در قتل و غارت مردم مسلمان، استقلال طلب و آزادیخواه و زن و کودک آواره و مظلوم و بی پناه فلسطین و یمن زدند.

جنایتی که، نشان از استیصال و درماندگی استکبار جهانی و رژیم تروریست پرور صهیونیستی و دولت های دست نشانده آنان به ویژه رژیم دست نشانده و کودک کش خائن الحرمین سعودی دارد.

استیصال و درماندگی که در پی شکست های مفتضحانه و پی در پی آنان از «جبهۀ بزرگ بیداری و مقاومت اسلامی» رقم خورده است.

نمایشی از استیصال و درماندگی که در ورای آن، رذالت و سفاهت و خباثت رژیم متزلزل آل سعود خائن و رژیم جعلی و منفور صهیونیستی و در پس آن ذات خشونت طلب و تروریست پرور آنان به صورت کاملاً مشهود، آشکار است.

این تظاهرات محکومیت همزمان در مراکز هشت استان کشور از جمله (شهرکرد، سنندج، رشت، بجنورد، زنجان، بوشهر، یاسوج، خرم‌آباد)، پس از اتمام نماز عبادی ـ سیاسی جمعه سوم مهر ماه، با شعار های کوبندۀ «مرگ بر امریکا» و «مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر آل سعود»، انجام می شود.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، در پایان این اطلاعیۀ محکومیت و فراخوان، تظاهرات اعتراض آمیز خود؛ از عموم مردم شریف دعوت می کند تا با حضور دشمن شکن و وحدت بخش و حماسه آفرین خود در این تظاهرات، ضمن اعلام برائت از رژیم های جلاد صهیونیست و آل سعود، این اقدامات غیر انسانی را به شدت محکوم کرده و توقف کامل جنایت و کودکشی را از غزه و فلسطین تا یمن فریاد کرده و از «جبهۀ بزرگ بیداری و مقاومت اسلامی» در سرزمین های اشغالی فلسطین و یمن و سایر نقاط جهان حمایت کنند.