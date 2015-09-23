تابستان طلایی در انتظار فوتسال ایران

به گزارش خبرنگار مهر، درحالی که دعوتنامه مسئولان فوتسال برزیل برای حضور تیم ملی فوتسال ایران در مسابقات گرندپری رسیده است، دو تورنمنت دیگر هم چشم انتظار تیم ملی است و در صورت موافقت فدراسیون فوتبال، خیال تیم ملی می‌تواند از نظر بازی تدارکاتی برای سال آینده راحت باشد.

اولین فرصت ایران، حضور در تورنمنت سه جانبه امارات با حضور برزیل و امارات است. این تورنمنت از پانزدهم تا بیستم جولای ۲۰۱۶ (۲۴ تا ۲۹ تیرماه ۱۳۹۴) برگزار می‌شود. تورنمنت بعدی بلافاصله از تاریخ اول تا هشتم مردادماه ۹۴ در کشور چین برگزار می‌شود. در واقع تیم ملی می‌تواند ابتدا به امارات برود و سپس به همراه برزیل راهی کشور چین شود. در تورنمنت چین، علاوه بر برزیل تاکنون حضور کشورهای روسیه، اسپانیا و آرژانتین قطعی شده است.