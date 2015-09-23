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۱ مهر ۱۳۹۴، ۹:۵۴

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر:

درصدی از درآمدهای نفتی استان بوشهر در آموزش‌وپرورش هزینه شود

درصدی از درآمدهای نفتی استان بوشهر در آموزش‌وپرورش هزینه شود

بوشهر - مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: درصدی از درآمدهای نفتی استان بوشهر در آموزش‌وپرورش هزینه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر کرمی صبح چهارشنبه در آئین بازگشایی مدارس اظهار داشت: با توجه به تاثیرگذاری دانش‌آموزان و اینکه آینده سازان فردای کشور ما هستند، لذا باید توجه ویژه‌ای به آنها کرد.

وی با بیان اینکه هر اداره خدماتی را که ارائه می‌کند، به آموزش و پرورش به صورت ویژه انجام دهد می‌تواند موجب تاثیر خوبی در کشور شود.

کرمی خواستار تخصیص درصدی از درآمدهای نفت، گاز و پتروشیمی عظیم در استان شد و گفت: اختصاص درصدی از این منابع موجب توسعه واقعی می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش با اشاره به تقارن بازگشایی مدارس با هفته دفاع مقدس، خاطرنشان کرد: استان بوشهر دارای ۱۱۱شهید فرهنگی و ۴۷۱دانش آموز شهید است.

کرمی با بیان اینکه امسال اردوی راهیان نور دانش‌آموزی کشور از استان بوشهر آغاز می شود، بیان کرد: اردوی راهیان‌نور دانش‌آموزی استان بوشهر در سال گذشته جزو برترین‌ها کشور بوده و سهمیه امسال اعزام۱۲هزار دانش آموز است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: از تعداد افراد اعزامی سال جاری هفت هزار نفر دختر و ۵ هزار آن پسران خواهند بود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: نگاه به آموزش و پرورش نباید در چارچوب رسمی باشد، چرا که کمک همه جانبه به این سازمان می‌تواند تاثیر خوبی در تربیت نیروهای انسانی داشته باشد.

کد مطلب 2922571

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