به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات فوتسال زنان قهرمانی آسیا در کشور مالزی در حال پیگیری است و تیم ملی ایران موفق شده است در دو بازی نخست خود برابر هنگ کنگ و ازبکستان به برتری برسد.

این درحالی است که علی صانعی عضو کمیته فنی و توسعه فوتسال و مدیرفنی تیم ملی مردان تیم زنان ایران را در این مسابقات همراهی می‌کند و روی نیمکت تیم می‌نشیند.

عباس ترابیان رئیس کمیته فنی و توسعه فوتسال درباره حضور صانعی در مالزی به خبرنگار مهر، گفت: هماهنگی برای حضور صانعی در تیم بانوان در حیطه وظایف من نیست و من هم از حضور وی در این مسابقات بی اطلاع بودم.

تیم فوتسال ایران امروز چهارشنبه آخرین بازی مرحله گروهی را با مالزی برگزار می‌کند و در صورت برتری به عنوان صدرنشین به مرحله بعد صعود خواهد کرد.