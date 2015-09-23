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۱ مهر ۱۳۹۴، ۱۰:۵۷

بی‌خبری ترابیان از حضور صانعی روی نیمکت تیم فوتسال زنان

بی‌خبری ترابیان از حضور صانعی روی نیمکت تیم فوتسال زنان

رئیس کمیته فنی و توسعه فوتسال از حضور علی صانعی روی نیمکت تیم فوتسال زنان ایران در مسابقات قهرمانی آسیا اظهار بی‌اطلاعی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات فوتسال زنان قهرمانی آسیا در کشور مالزی در حال پیگیری است و تیم ملی ایران موفق شده است در دو بازی نخست خود برابر هنگ کنگ و ازبکستان به برتری برسد.

این درحالی است که علی صانعی عضو کمیته فنی و توسعه فوتسال و مدیرفنی تیم ملی مردان تیم زنان ایران را در این مسابقات همراهی می‌کند و روی نیمکت تیم می‌نشیند.

عباس ترابیان رئیس کمیته فنی و توسعه فوتسال درباره حضور صانعی در مالزی به خبرنگار مهر، گفت: هماهنگی برای حضور صانعی در تیم بانوان در حیطه وظایف من نیست و من هم از حضور وی در این مسابقات بی اطلاع بودم.

تیم فوتسال ایران امروز چهارشنبه آخرین بازی مرحله گروهی را با مالزی برگزار می‌کند و در صورت برتری به عنوان صدرنشین به مرحله بعد صعود خواهد کرد.

کد مطلب 2922587

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