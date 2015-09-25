روحانی در سازمان ملل چرایی حمله عربستان به یمن را مطرح کند

محمد حسن آصفری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اولویت های سخنرانی رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل، گفت: سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل فرصت خوبی است تا جمهوری اسلامی ایران دیدگاه ها و نظرات خود را به اطلاع روسای جمهور و مجمع عمومی سازمان ملل برساند.

وی افزود: یکی از مسائل مهمی که رئیس جمهور باید در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح کند، تحریم هایی است که علیه ملت ایران روا شده است، مجمع عمومی سازمان ملل و دبیرکل سازمان ملل باید در این باره پاسخگو باشند که به چه جرمی جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرده اند.

نماینده مردم اراک ادامه داد: اقدامات جریانات تروریستی و تکفیری از دیگر موضوعاتی است که رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل باید برای آن وقت بگذارد و در این اجلاس مسئله تهدید گروه های تروریستی به ویژه داعش و جبهه النصره را مطرح کرده و از مجمع عمومی سازمان ملل سوال شود کشورهایی که تروریست ها را حمایت می کنند چه توجیهی برای این گونه جنایات در منطقه دارند.

آصفری گفت: مجمع عمومی سازمان ملل باید در خصوص جنایات این کشورها پاسخگو باشد؛ برخی کشورهای منطقه از جمله کشورهای عربی با ارسال سلاح به گروه های تروریستی کمک می کنند.

وی افزود: رئیس جمهور در این اجلاس نسبت به بی تفاوتی شورای امنیت سازمان ملل در قبال اقدامات عربستان سعودی در یمن پرسش کنند که با چه توجیهی عربستان سعودی به خود اجازه تجاوز نظامی به یک کشور دیگر را می دهد.

عضو کمیسیون امنیت ملی خاطرنشان کرد: آقای روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل درباره اینکه شورای امنیت به یک نهادی برای پیاده کردن سیاست های کشورهای زورگو تبدیل شده است، سخنرانی کنند و این سوال اساسی را مطرح کرده که چرا زیرمجموعه های سازمان ملل به نهادی برای پیاده کردن سیاست های خصمانه کشورهای زورگو تبدیل شده است.

آصفری خاطرنشان کرد: جنایاتی که امروز رژیم صهیونیستی در لبنان، فلسطین و غزه مرتکب می شود، باید مسئله قابل طرح در مجمع عمومی سازمان ملل باشد.

این نماینده مجلس همچنین یادآور شد: آقای روحانی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با روسای جمهور کشورهای مختلف در جهت توسعه روابط با جمهوری اسلامی ایران دیدار و ملاقات هایی داشته باشند.