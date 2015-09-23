نمایشگاه یاد ایام در بوشهر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون هماهنگ کننده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر صبح چهارشنبه در این آئین ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دوران دفاع مقدس اظهار داشت: شهدا حق بزرگی بر گردن ما دارند و همه ما وظیفه داریم که راه شهدا را ادامه دهیم.
سرهنگ سهراب انبارکی بر لزوم تبیین و تشریح دستاوردهای دفاع مقدس تاکید کرد و ادامه داد: باید تلاش شود که ارزشهای دوران دفاع مقدس به نسل جوان نیز منتقل شود تا با این رشادتها و جانفشانیها آشنا شوند.
وی برگزاری چنین نمایشگاههایی را بسیار مهم خواند و اضافه کرد: برگزاری مراسم شب خاطره نیز تاثیر زیادی در انتقال مفاهیم و ارزشهای دوران دفاع مقدس خواهد داشت.
لازو به ذکر است که نمایشگاه یاد ایام به همت سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر در پارک شورا شهر بوشهر افتتاح شد و برنامههای شب خاطره نیز هر شب در همین محل برگزار میشود.
نمایشگاه یاد ایام که شامل غرفههایی از عملکرد نیروهای مسلح استان است، برای مدت یک هفته در معرض دید عموم قرار گرفت.
از دیگر برنامههای محوری این هفته برگزاری مراسم شبهای خاطره است که مسئولیت اجرای آن را هر شب یکی از نیروهای مسلح و یک شب هم سازمان جهاد کشاورزی عهده دار خواهد بود که شب گدشته سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر به اجرای این برنامه پرداخت.
اجرای سرود حماسه نادر توسط ساسان نوذری و رونمایی از سرود جدید وی به مناسبت هفته دفاع مقدس از دیگر برنامههای این هفته است.
خاطرهگویی برادر شهید نادر مهدوی از برنامههای شب گذشته در قالب برنامه شبهای خاطره بود.
نظر شما