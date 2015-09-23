به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله موسوی تبریزی دبیر کل مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در حاشیه همایش تشکیلاتی حزب ندای ایرانیان در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا برنامه ای برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس خبرگان دارید؟ اظهار کرد: من هیچ برنامه ای در این زمینه ندارم اما مجمع محققین و مدرسین برنامه‌ای جدی برای انتخابات خبرگان و انتخابات مجلس شورای اسلامی دارد.

وی افزود: مجمع محققین در کنار دوستان اصلاح‌طلب برای انتخابات مجلس شورای اسلامی لیست ارائه خواهد کرد.

موسوی تبریزی تصریح کرد: ما در بحث انتخابات خبرگان با برخی بزرگان دیدارها و ملاقات هایی داشتیم و خواهیم داشت. با آیت الله هاشمی دیدار کرده ایم و با روحانی و سید حسن خمینی نیز دیدارهایی خواهیم داشت و ان شاء الله هماهنگی هایی در این زمینه انجام خواهد شد.

دبیر کل مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در پاسخ به این سوال درخصوص ابراز تمایل سید حسن خمینی برای حضور در انتخابات خبرگان گفت: در این زمینه اطلاعی ندارم و به نظرم اعلام کاندیداتوری هنوز زود است.