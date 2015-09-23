اوکراین در سال ۲۰۱۶ عضو ناتو می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فولتون نیوز، موافقت نامه های تحکیم همکاری در دو زمینه دفاع و فناوری در حالی بین «ینس استولتنبرگ» دبیر کل ناتو و «پترو پورشنکو» رئیس جمهوری اوکراین به امضا رسید که مقامات اوکراینی از خوشبینی خود برای بررسی احتمال نزدیکی هرچه بیشتر کشورشان به نیروهای پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در نشست سال ۲۰۱۶ این سازمان خبر دادند.

در همین راستا، «آرسنی یاتسنیوک» نخست وزیر اوکراین دایره خوشبینی خود را فراتر برده و اظهار امیدواری کرد که کشور متبوعش در سال ۲۰۱۶ به عنوان ۲۹ امین کشور عضو ناتو معرفی شود.

وی در این باره گفت: روزی فرا خواهد رسید که شاهد اعلام خبر عضویت اوکراین به عنوان ۲۹ امین عضو ناتو خواهیم بود.

این در حالیست که استولتنبرگ علیرغم التزام به نظارت بر اجرای کامل توافقنامه صلح «مینسک»، در اظهاراتی که مخالف با وعده های پیشین ناتو بود اعلام کرد که سازمان پیمان آتلانتیک شمالی به اوکراین کمک تسلیحاتی نخواهد کرد. کی یف پیشتر گفته بود که این تسلیحات را برای تحکیم قوای نظامی خود و مقابله با شورشیان روس گرای شرق اوکراین می خواهد.

از سوی دیگر، قرار است اوکراین در زمان حضور دبیرکل ناتو در این کشور دکترین جدید نظامی خود را اعلام کند که بر اساس آن روسیه تنها کشور متجاوز به این کشور معرفی خواهد شد حال آنکه روسیه به دفعات پایبندی خود به پیمان صلح مینسک را اعلام کرده و خود را از اتهام دخالت در مناقشات داخلی اوکراین مبرا می داند.

اتهامات علیه روسیه در حالی مطرح شد که بیش از یک سال پیش منطقه خودمختار «کریمه» به میل خود از تابعیت دولت غرب گرای کی یف سرباز زد و در پی برگزاری همه پرسی به روسیه پیوست.

جالب آنکه کی یف قرار است در تعریف دکترین دفاعی جدید خود لزوم تجهیز در برابر حمله اتمی را نیز بگنجاند و علت اصلی این اقدام را نیز سرمایه گذاری ده‌ها میلیارد دلاری روسیه برای ارتقاء و مدرنیزه کردن ارتش عنوان می کند.