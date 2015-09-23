گفتگوی تلفنی «نواز شریف» و «اشرف غنی»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازروزنامه «جیو» پاکستان، در این گفتگوی تلفنی اشرف غنی ضمن محکوم کردن حادثه کمپ نظامی در لاهور پاکستان از خسارات جانی و مالی این حادثه اظهار تأسف کرد.

اشرف غنی ضمن این گفتگو اطمینان داد که دولت افغانستان هرگزعلیه دولت پاکستان دست به چنین اقداماتی نخواهد زد.

پیشتر «سرتاج عزیز» مشاور نخست وزیر پاکستان در امور خارجی طراحی و برنامه ریزی این حمله را از داخل خاک افغانستان عنوان کرده بود.

لازم به ذکر است که در حمله گروه های تروریستی به پایگاه نظامی «بدبیر» پاکستان 31 نفر کشته شدند که بسیاری از آنها عضو نیروی هوایی ارتش پاکستان بودند.