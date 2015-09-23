به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال سپاهان اصفهان روز پنجشنبه در چارچوب رقابتهای هفته هفتم لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور به مصاف صبای قم میرود.
بازیکنان تیم سپاهان که در هفتههای گذشته با غیبت قابل توجه بازیکنان خود مواجه بودهاند، در بازی این هفته نیز غایبان خود را در اختیار نخواهند داشت.
محمدرضا خلعتبری، مهاجم تیم فوتبال سپاهان اصفهان که در هفتههای گذشته با مصدومیت دست و پنجه نرم میکرد، هنوز به شرایط ایدهآل برای مسابقه نرسیده است.
البته وضعیت او به طور قطعی مشخص نیست و قرار است پزشکان سپاهان در تمرین امروز، درباره وضعیت این بازیکن نظر دهند.
خوروش، سرپرست سپاهان درباره وضعیت خلعتبری گفت: خلعتبری همچنان فعالیتهای درمانی خود را طی میکند و منتظر نظر پزشکان سپاهان برای حضور وی در بازی فردا هستیم.
لوسیانو پریرا و لئوناردو پادوانی، دو بازیکن برزیلی تیم سپاهان نیز همچنان با مشکلات مربوط به آی تی سی دست و پنجه نرم میکنند و مشخص نیست برای تیم اصفهانی بازی خواهند کرد یا خیر.
محرم نویدکیا، کاپیتان سپاهان نیز همچنان با طلاییپوشان اصفهان در قهر به سر میبرد و مشخص نیست چه زمانی به تمرینات باز خواهد گشت.
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