خیابان امام(ره) بوشهر در قلمرو پزشکان/ ترافیک امان مردم را برید

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: شهر بوشهر یکی از کوچکترین مراکز استان‌های کشور از نظر جمعیت و وسعت است که بخش زیادی از وسعت آن را نیز پایگاه‌های نظامی به خود اختصاص داده‌اند.

مراکز مهم اداری، شرکت‌ها، بخش سلامت، فروشگاه‌های بزرگ و . . . بوشهر تنها در چند خیابان این شهر مستقر شده‌اند که این موضوع سبب شده تا تمایل برای حضور اینگونه نهادها در این چند خیابان بیشتر شود.

یکی از خیابان‌های مهم بوشهر خیان امام خمینی(ره) است که قرار گرفتن استانداری و تعدادی از ادارات کل، مراکز بزرگ بانکی و به ویژه مطب و کلینیک‌های پزشکی باعث افزایش بار ترافیکی این خیابان شده است.

کاهش ترافیک این خیابان در سال‌های اخیر همواره مورد تاکید بوده و در نشست‌های مختلف بر لزوم بهبود شرایط این خیابان بحث شده است ولی هنوز شاهد اقدامات اساسی در این زمینه نیستیم.

نبود پارکینگ یکی از عوامل ترافیک

یکی از مهمترین عوامل ترافیک در خیابان امام را می‌توان نبود پارکینگ مناسب برای خوردوها دانست.

حاشیه این خیابان از اول تا آخر محل پارک خودروها شده است و دیگر خودروها که در این نقطه از شهر کار داشته باشند و یا بخواهند مسافری را سوار یا پیاده کنند، مجبورند در وسط خیابان توقف کنند.

این توقف‌ها در وسط خیابان باعث می‌شود تا بخشی از این خیابان بسته شود و هر توقف در این خیابان باعث تشدید وضعیت ترافیکی می‌شود.

وجود مراکز مهم در این خیابان باعث شده تا مراجعات مردم به این خیابان بسیار زیاد باشد ولی در کنار آن تلاشی برای ایجاد و یا استقرار پارکینگ‌های مناسب صورت نگرفته است.

به گفته رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان بوشهر، کمبود فضای پارکینگ مهم‌ترین معضل در بخش ترافیک شهر بوشهر است که باید برای آن فکری اساسی صورت بگیرد.

سرهنگ قدرت‌الله کشکولی افزود: طرح ایجاد پارکینگ در چند نقطه شهر بوشهر طراحی شده که با اجرای آنها مشکلات ترافیک در این شهر برطرف می‌شود.

لزوم توزیع پزشکان در نقاط مختلف شهر

بخش عمده کلینیک‌های پزشکی و مطب پزشکان شهر بوشهر در خیابان امام قرار دارد که این موضوع سبب شده تا مراجعات مردم به این مراکز، باعث افزایش عبور و مرور در این خیابان شود.

توزیع متوازن کلینیک‌های پزشکی در نقاط مختلف شهر می‌تواند تا حدود زیادی این مشکلات را کاهش داده و مراجعات و عبور و مرور در این خیابان را کمتر کند.

مردم محلات جنوبی بوشهر مجبور هستند برای انجام امور پزشکی خود به این قسمت از شهر بیایند که استقرار برخی از مراکز پزشکی در جنوب شهر، هم به نفع مردم محلات جنوبی است و هم باعث کاهش ترافیک می‌شود.

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور بهبود ترافیک شهری بوشهر برنامه‌ریزی شده است و در خیابان امام خمینی نیز طرح‌هایی اجرا می شود.

سید محمد حسن باستی با اشاره به ترافیک بالای خیابان امام خمینی(ره) در ساعات مختلف روز، بیان کرد: توسعه پارکینگ‌ها در این خیابان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و این موضوع را به صورت جدی دنبال می‌کنیم.

وی با بیان اینکه وجود مجتمع‌های درمانی یکی از عوامل بروز ترافیک در این خیابان است، گفت: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در شورای ترافیک، مجوزی برای کاربری درمانی در این خیابان صادر نخواهد شد.

لزوم استفاده از حمل و نقل عمومی

برخی از مشکلات ترافیک خیابان امام خمینی(ره) مربوط به نبود برنامه‌ریزی مناسب در گذشته برای استقرار بسیاری از مراکز مهم در این خیابان بوده است ولی بخشی از آن نیز مربوط به امروز است.

استفاده از سرویس‌های حمل و نقل عمومی می‌تواند بسیاری از مشکلات ترافیکی در این خیابان راه کاهش دهد که مردم باید در این زمینه همکاری بیشتری داشته باشند.

پزشکان نیز می‌توانند با انتقال مطب خود به دیگر نقاط شهر علاوه بر خدمات دهی بهتر به مردم، زمینه را برای بهبود شرایط ترافیکی در این خیابان فراهم کنند.

البته اعمال برخی از محدودیت‌های ترافیکی در این خیابان نیز می‌تواند مد نظر قرار بگیرد که در این راستا باید بررسی‌های کارشناسی صورت گیرد.