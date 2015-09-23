به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دامادی، عضو هیات رئیسه فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی با ابراز تأسف از دست فروش شدن شاهین جعفرق دارنده مدال طلای کشورمان در پرتاب وزنه جوانان آسیا، اظهار کرد: این موضوع دردناک است ولی تاسف خوردن، درد این جوان را برطرف نمیکند. امروز دستگاه ورزش باید دست بجنباند و به راحتی این استعدادها را از دست ندهد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: با این مسائل این موضوع پررنگتر میشود که بهطورحتم باید قسمت جوانان از ورزش جدا شود و سازمان ملی جوانان احیا شده و رویکرد مستقلی داشته باشد.
نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به کمبود اعتبار در ورزش تاکید کرد: درست است اعتبارات در ورزش جوابگو نیست و همه هیاتها و تیمها مشکل دارند ولی باید به جوانان که آیندهساز هستند اهمیت بیشتری داد.
دامادی که با سایت خانه ملت گفتگو میکرد، همچنین گفت: نسبت به استعدادهای ورزشی بیمهری میشود، نمیدانم سال آینده چند جوان ورزشکار دستفروش خواهند شد ولی دولت باید به فکر باشد و شرایط را برای رشد این استعدادها فراهم کند، این برای کشور بد است و باید فکر اساسی دراین باره شود.
به گزارش خبرنگار مهر، شاهین جعفری استعداد دوومیدانی ایران در ماده پرتاب وزنه است که سال گذشته موفق به کسب مدال نقره در مسابقات جوانان آسیا ولی با مثبت اعلام شدن دوپینگ نفر اول مدال طلا به جعفری تعلق گرفت، اما حالا نه تنها مدال طلا به دست این جوان قهرمان نرسیده بلکه او از ورزش هم فاصله گرفته و برای تأمین معیشت دستفروشی میکند.
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