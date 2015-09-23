۱۰۰ هزار دانش آموز ایلامی سال تحصیلی جدید را آغاز کردند

به گزارش خبرنگار مهر، علی بیرانوند صبح چهارشنبه در آغاز تحصیلی جدید در مدارس ایلام اظهار داشت: ۱۰۰ هزار دانش آموزان ایلامی در یک هزار و ۳۴۲ فضای آموزشی در قالب بیش از شش هزار کلاس درس حاضر و ۱۲ هزار فرهنگی، سال تحصیلی جدید را آغاز کرده اند.

وی بیان داشت: از این تعداد دانش آموز بیش از ۹ هزار نوآموز بوده که برای نخستین بار راهی مدارس شده اند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان ایلام افزود: در سال تحصیلی جدید مشکلی برای تامین فضاهای آموزشی در استان ایلام وجود ندارد و همه فضاهای مورد نیاز تامین شده است.

وی عنوان کرد: امسال با برنامه ریزیهای صورت گرفته سال تحصیلی جدید با رویکرد اجرای برنامه های متاثر از سیاستهای وزارت آموزش وپرورش و برنامه های راهبردی وزیر آموزش و پرورش آغاز می شود و دانش آموزان و معلمان با آمادگی کامل در کلاسها حاضر می شوند.

بیرانوند تصریح کرد: هم اکنون آموزش و پرورش استان ایلام از آمادگی کامل برای آغاز سال تحصیلی جدید برخوردار است.