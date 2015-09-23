سمینار آموزشی بازاریابی داخلی در یاسوج برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اتاق یاسوج، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج در راستای اهداف آموزشی و پژوهشی خود، سمینار یک روزه ای را تحت عنوان« بازاریابی داخلی » و با دعوت ازبازرگانان، فعالین اقتصادی استان، واحدهای صنعتی استان، دانشجویان و علاقه مندان برگزار کرد.

واحد آموزش اتاق بازرگانی یاسوج با همکاری موسسه آموزشی پژوهشی اتاق ایران ماهانه سمینارهایی را با موضوعات مختلف اقتصادی در سطح استان و با دعوت از فعالین موفق اقتصادی و اساتید برجسته کشوری برگزار می کند.

مدرس این دوره آموزشی که با استقبال خوب فعالان اقتصادی، مشاوران تجاری، تولیدکنندگان، تجار، دانشجویان و دیگر علاقمندان مواجه شد، استاد یاسر تیموری اصل عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان بود.

در این سمینار مباحثی از جمله مقدمه و اهمیت موضوع بازاریابی داخلی، بازاریابی و عناصر آمیخته بازاریابی، بازاریابی داخلی و تعریف آن، مدلهای موجود در بازاریابی داخلی، فرایند بازاریابی داخلی وعناصر بازاریابی داخلی تدریس شد.