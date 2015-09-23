زنگ مهر در سال تحصیلی جدید توسط وزیر بهداشت نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی که صبح امروز با حضور وزیربهداشت، رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش، استاندار خراسان رضوی و مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی و جمع کثیری از مدیران استان در دبیرستان پسرانه شاهد فردوسی مشهد برگزار شد زنگ سال تحصیلی در تمامی عرصه های علمی و هنری به صدا درآمد.

در این مراسم که با قرائت پیام وزیر آموزش و پرورش توسط رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش انجام شد آغاز سال تحصیلی جدید با نواختن زنگ علم و دانش و ایثار شهادت توسط وزیر بهداشت و ورود دانش آموزان به کلاس های درسی گرامی داشته شد.

همچنین در این مراسم زنگ ایثار توسط عابدین عابدین مقدم مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی نواخته شد و از محمد عبداللهی، فرزند شهید عبداللهی تجلیل شد.

در ساحت تربیتی تعلیم و تربیت همچنین زنگ اعتقادی و اخلاقی توسط دانش آموز مهدی عباس زاده رتبه اول کشوری مداحی و زنگ سیاسی و اجتماعی توسط دانش آموز سجاد خسروی و علیرضا رشیدیان استاندار خراسان رضوی صبح امروز در دبیرستان شاهد مشهد به صدا درآمدند.

در این مراسم همچنین زنگ زیبایی شناختی وهنری توسط رتبه اول کشوری رشته صنایع دستی از شهرستان سبزوار و زنگ زیستی و بدنی توسط سجاد زارع، قهرمان مسابقات نوجوانان آسیا در پرتاب دیسک و همچنین دکتر قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به طور نمادین نواخته شد.

در ساحت تعلیم و تربیت زنگ اقتصادی و حرفه ای نیز امروز توسط امیررضا دیاری، رتبه اول کشوری مسابقات علمی و عملی رشته تاسیسات و آقای شهابی مدیرکل اقتصاد و دارایی خراسان رضوی به صدا درامد و در نهایت زنگ علمی و فناورانه توسط محسن صابری فر، دارنده مدال نقره المپیاد شیمی و محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد نواخته شد.