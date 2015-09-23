مهمترین پس انداز دانش آموزان کسب علم و دانش است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر قالیباف در مراسم آغاز سال تحصیلی که در محل مدرسه مکتب الاسلام منطقه ۱۲ برگزار شد، ضمن تبریک سال تحصیلی جدید، عید قربان و هفته دفاع مقدس، با بیان اینکه آموزش تنها یادگیری یا بالا بردن معلومات بچه ها نیست، گفت: یکی از کارهایی که باید به آن دقت کنیم این است که در دوران آموزش بتوانیم گوهر درونی دانش آموزان را کشف کنیم و این فرصت را هم برای خود دانش آموز به درستی ترسیم کنیم و هم بتوانیم این فرصت را باور کرده و حفظ کنیم تا این استعداد شکوفا شود.

وی تصریح کرد: باید توجه داشته باشید که بچه ها در دوران دانش آموزی با واقعیت های زندگی روبرو شوند و همه موضوعات را تنها به صورت ذهنی دنبال نکنند. از این رو بسیار مهم است که آموزش سبک زندگی در همین دوران دانش آموزی مورد توجه قرار گیرد.

شهردار تهران ادامه داد: این زمان ها بسیار با سرعت می گذرد و وقتی زمان ها تا این حد کوتاه و پرسرعت هستند، آشنا کردن دانش آموزان به موضوعات سبک زندگی و مهارت آموزی نیز بسیار مشکل و دارای اهمیت است. بنابر این باید به گونه ای به موضوعات سبک زندگی بپردازیم تا دانش آموز احساس دو گانگی نکند که یک چیزی را آموزش دیده است و واقعیت هایی که مشاهده می کند، چیز دیگری است، چرا که این مساله باعث ایجاد مشکلاتی خواهد شد.

قالیباف در ادامه تاکید کرد: همه ما معتقدیم آموزش و پرورش تنها متعلق به وزارت آموزش و پرورش نیست و تنها این وزارتخانه نیست که باید این رسالت را بر عهده بگیرد. با همه وجودم این باور را دارم که اگر ما می خواهیم آینده کشور خود را برای هر تحولی در حوزه مسایل علمی، اقتصادی، سلامت اجتماعی و ... آماده کنیم، باید به این حوزه توجه داشته باشیم.

وی افزود: اگر می خواهیم کشور و جامعه ما مسیر رشد و تعالی را طی کند، هر چه امکان مادی داریم ابتدا باید متمرکز بر دو وزارتخانه آموزش و پرورش و آموزش عالی شویم. در این میان اگر مجموعه حاکمیت در یک دوره ۱۰، ۱۲ ساله متمرکز بر این موضوع شود، در این بخش غفلتی نکنیم و همه امکانات مادی و معنوی را فراهم کنیم؛ آن دهه، دهه جهش نظام مقدس جمهوری اسلامی در همه ابعاد خواهد بود اما زمانی که این دو مجموعه در ابتدایی ترین مسایل خود اعم از دانش آموزان، معلمان، اساتید و محیط آموزشی دچار چالش باشند نمی توانیم امید داشته باشیم که در آینده تحول اساسی خواهیم داشت. بنابراین هر اقدامی که انجام دهیم، اقدامات مقطعی خواهد بود. البته باید توجه داشت که همه موضوعات الزاما موضوعات مادی نیست باید بتوانیم به درستی به کرامت معلمان و دانش آموزان توجه کنیم.

شهردار تهران با تاکید بر توجه تمامی بخش ها به دو حوزه آموزش و پرورش و آموزش عالی، تصریح کرد: ممکن است بگوییم شهرداری تهران از جهت قوانین و مقررات نسبت به آموزش و پرورش وظیفه ندارد اما واقعیت این است که همه باید نسبت به این مساله انجام وظیفه کنیم.

قالیباف در ادامه کسب علم و دانش را مهم ترین وظیفه و رسالت دانش آموزان دانست و خطاب به آن ها گفت: مطمئن باشید که مهم ترین پس انداز برای آینده شما توجه به کسب علم و دانش است. از این رو از فرصتی که برای شما فراهم شده است به خوبی استفاده کنید چرا که هرگز در سال های آینده چنین فرصتی برای شما فراهم نخواهد بود. در آینده نیز امیدوارم روزی که نیازمند استفاده از این پس انداز هستید، این پس انداز برای شما بسیار غنی، پر حاصل و پر بار باشد.

شهردار تهران همچنین در بخش دیگری از سخنان خود ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، تاکید کرد: دفاع مقدس یادآور رشادت های این ملت است که به رهبری امام راحل مجاهدت کردند و برای اسلام و مسلمانان افتخار آفریدند. رزمندگان در طول دفاع مقدس از آب و خاک و ناموس این کشور دفاع کردند و امروز نیز امنیت کشور مدیون مجاهدت آن ها است.

وی همچنین به ذکر یاد و خاطر دانش آموزان شهید دوران دفاع مقدس پرداخت و ابراز داشت: در دوران دفاع مقدس بیشترین حضور و شهید را در دوران دفاع مقدس دانش آموزان داشتند و همه ما مکلف هستیم زمانی که پا به مدرسه می گذاریم و حرف از مدرسه و دوران دانش آموزی می زنیم، یاد این دانش آموزان عزیز را گرامی بداریم.